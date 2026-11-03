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Названа стоимость домашних оладушек на кефире на четырех человек

Названа стоимость домашних оладушек на кефире на четырех человек - 03.11.2026, ПРАЙМ

Названа стоимость домашних оладушек на кефире на четырех человек

Приготовление порции домашних оладушек на кефире на четырех человек обойдется в среднем в 82 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс"... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T17:16+0300

2026-11-03T17:16+0300

2026-11-03T17:43+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Приготовление порции домашних оладушек на кефире на четырех человек обойдется в среднем в 82 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". В России 3 ноября отмечается неформальный праздник - День оладушек, посвященный одному из самых любимых домашних блюд. Их готовят на кефире, молоке или дрожжевом тесте, подают со сметаной, медом, вареньем, сгущенным молоком или свежими ягодами. Расчет сделан на основе рецепта приготовления блюда на четырех человек: кефир - 400 миллилитров, яйца - 1 штука, стакан муки - 200–250 граммов, масло подсолнечное - три столовых ложки, сахар - две столовых ложки, щепотка соли, половина чайной ложки соды. Для целей анализа использовался средний чек покупки на единицу товара. "Cредний чек на покупку такого продуктового набора в целом по России составил 82 рубля. При этом в Москве такой же набор обойдется в 87 рублей, в Санкт-Петербурге – 85 рублей , в Казани – 83 рубля, в Екатеринбурге – 90 рублей, в Новосибирске – 92 рубля", - следует из анализа данных по итогам октября. Средний чек покупки смеси для оладушек, который уже содержит все необходимые ингредиенты, составил 110 рублей. А в заведениях общепита порцию оладушек покупают в среднем за 166 рублей. Кроме того, аналитики оценили средний размер трат на популярные сладкие топпинги к оладьям. Так, расходы на банку варенья к оладушкам составляют в среднем 183 рубля, а сгущенки – 135 рублей. На фоне роста предложения готовых блюд и полуфабрикатов, замороженных продуктов россияне все больше отдают предпочтение готовым смесям для оладушек. В топе покупок оказались также мука и смеси без глютена, их все больше заказывают онлайн, отмечают аналитики.

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