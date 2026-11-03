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Мировые цены на алмазы в октябре снизились, пишет Rapaport
Мировые цены на алмазы в октябре снизились, пишет Rapaport - 03.11.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на алмазы в октябре снизились, пишет Rapaport
Мировые цены на алмазы в октябре снизились по отношению к предшествующему месяцу, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:04+0300
2026-11-03T19:04+0300
2026-11-03T19:10+0300
алмазы
рынок
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в октябре снизились по отношению к предшествующему месяцу, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на собственный индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI). "В октябре цены на алмазы снизились на фоне роста запасов в тех категориях, где ранее в этом году наблюдался значительный рост цен", - говорится в сообщении. Отмечается, что спрос на алмазы замедлился, поскольку индийские заводы готовились к остановке на срок от 15 до 30 дней в связи с фестивалем Дивали. Так, индекс цен на алмазы массой 0,3 карата в октябре опустился на 5,5% в месячном выражении, а 0,5 карата - на 2,3%, сообщается в релизе. Индекс цен на алмазы в 1 карат в прошлом месяце снизился на 0,9% по отношению к сентябрю. При этом стоимость крупных бриллиантов, в три карата, выросла на 0,9%. С начала года алмазы в 0,3 карата подорожали на 8,8%, 0,5 карата - на 3,4%, 3 карата - на 0,4%. Цена алмазов весом в 1 карат при этом снизилась в отчетном периоде на 6,5%.
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алмазы, рынок
Мировые цены на алмазы в октябре снизились, пишет Rapaport
Rapaport: мировые цены на алмазы в октябре снизились по отношению к сентябрю
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в октябре снизились по отношению к предшествующему месяцу, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на собственный индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI).
"В октябре цены на алмазы снизились на фоне роста запасов в тех категориях, где ранее в этом году наблюдался значительный рост цен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спрос на алмазы замедлился, поскольку индийские заводы готовились к остановке на срок от 15 до 30 дней в связи с фестивалем Дивали.
Так, индекс цен на алмазы массой 0,3 карата в октябре опустился на 5,5% в месячном выражении, а 0,5 карата - на 2,3%, сообщается в релизе.
Индекс цен на алмазы в 1 карат в прошлом месяце снизился на 0,9% по отношению к сентябрю. При этом стоимость крупных бриллиантов, в три карата, выросла на 0,9%.
С начала года алмазы в 0,3 карата подорожали на 8,8%, 0,5 карата - на 3,4%, 3 карата - на 0,4%. Цена алмазов весом в 1 карат при этом снизилась в отчетном периоде на 6,5%.