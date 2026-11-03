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Российских туристов не было среди пассажиров автобуса в Турции
Российских туристов не было среди пассажиров автобуса в Турции - 03.11.2026, ПРАЙМ
Российских туристов не было среди пассажиров автобуса в Турции
Российских туристов не было среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, у Российского союза туриндустрии (РСТ) нет сведений о том, что в автобусе... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:12+0300
2026-11-03T13:12+0300
2026-11-03T13:12+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российских туристов не было среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, у Российского союза туриндустрии (РСТ) нет сведений о том, что в автобусе находились туристы, сообщили в союзе.
Во вторник газета Hürriyet сообщила, что сорок пять человек пострадали в результате опрокидывания междугороднего пассажирского автобуса в кювет на трассе Ыспарта - Бейшехир в турецкой провинции Конья на юго-западе страны.
"На данный момент массовых обращений и жалоб в страховые компании в связи с этим ДТП не поступало. По нашей информации, россиян среди пассажиров не было. Сведений о том, что в автобусе находились туристы, у нас также нет", - цитирует РСТ руководителя комитета союза по страхованию Кирилла Сгибнева.
В союзе продолжают уточнять сведения о пассажирах автобуса.
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бизнес, туризм, россия, турция, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
Российских туристов не было среди пассажиров автобуса в Турции
РСТ: россиян среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Турции, не было
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российских туристов не было среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, у Российского союза туриндустрии (РСТ) нет сведений о том, что в автобусе находились туристы, сообщили в союзе.
Во вторник газета Hürriyet сообщила, что сорок пять человек пострадали в результате опрокидывания междугороднего пассажирского автобуса в кювет на трассе Ыспарта - Бейшехир в турецкой провинции Конья на юго-западе страны.
"На данный момент массовых обращений и жалоб в страховые компании в связи с этим ДТП не поступало. По нашей информации, россиян среди пассажиров не было. Сведений о том, что в автобусе находились туристы, у нас также нет", - цитирует РСТ руководителя комитета союза по страхованию Кирилла Сгибнева.
В союзе продолжают уточнять сведения о пассажирах автобуса.