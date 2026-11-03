https://1prime.ru/20261103/turkmenija-874911313.html

Свердловская область ищет в Туркмении партнеров для локализации производств

Свердловская область ищет в Туркмении партнеров для локализации производств - 03.11.2026, ПРАЙМ

Свердловская область ищет в Туркмении партнеров для локализации производств

Предприятия Свердловской области, приехавшие на выставку в Ашхабаде, ищут в Туркмении партнеров и возможности локализации производства, сообщил журналистам... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T20:35+0300

2026-11-03T20:35+0300

2026-11-03T20:36+0300

бизнес

промышленность

туркмения

свердловская область

ашхабад

"туркменгаз"

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АШХАБАД, 3 ноя - ПРАЙМ. Предприятия Свердловской области, приехавшие на выставку в Ашхабаде, ищут в Туркмении партнеров и возможности локализации производства, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин. "По приглашению министра промышленности и строительного производства (Туркмении - ред.) Тойгулы Нурова мы… приехали (в Ашхабад - ред.) с большой делегацией предприятий Свердловской области. У нас здесь 15 предприятий, часть из них экспортно ориентирована, часть ищет возможность локализации в той или иной степени здесь, на территории Туркмении, соответственно, ищет партнеров", - сказал Ионин на полях международной выставки и конференции "Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отраслей Туркменистана" (CIET-2026). По его словам, визит организован при содействии Торгового представительства РФ в Туркмении. Делегация во вторник провела встречи с представителями министерства промышленности Туркмении, государственной корпорации "Туркменгеология", госконцерна "Туркменгаз". Также запланированы переговоры с "Туркменнефтью" и рядом других министерств. "С еще рядом министерств уже коллеги там по отдельности интересуются. Министерство транспорта - с точки зрения наших предложений по возможности локализации здесь вагоноремонтных производств, с точки зрения различных производств для нужд нефтегаза. Соответственно, с учетом того, что Свердловская область - это крупный промышленный регион, понятно, что у нас есть большие компетенции в этом. И не только с точки зрения экономики и производства, но и научно-технической", - отметил замгубернатора. Ионин подчеркнул, что сегодня в Екатеринбурге уже учатся более 500 студентов из Туркмении. По его словам, расширение сотрудничества в сфере образования может стать основой для будущей промышленной кооперации. Выставка CIET-2026 проходит 3-5 ноября в Ашхабаде. В ней участвуют более 100 компаний из 13 стран, в том числе из России, Турции, Китая, Узбекистана и Ирана. Мероприятие приурочено ко Дню работников строительного и промышленного комплекса Туркмении. Тематика выставки охватывает строительство и архитектуру, промышленность и производство, энергетику, химическую отрасль, инфраструктуру, транспорт, инвестиции и цифровизацию.

туркмения

свердловская область

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бизнес, промышленность, туркмения, свердловская область, ашхабад, "туркменгаз"