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Туроператоры не получали обращений от россиян по ДТП в Турции
Туроператоры не получали обращений от россиян по ДТП в Турции - 03.11.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не получали обращений от россиян по ДТП в Турции
Туроператоры не получали обращений от российских туристов по поводу ДТП в Турции, произошедшего накануне, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:33+0300
2026-11-03T10:33+0300
2026-11-03T10:33+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Туроператоры не получали обращений от российских туристов по поводу ДТП в Турции, произошедшего накануне, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Во вторник газета Hürriyet сообщила, что сорок пять человек пострадали в результате опрокидывания междугороднего пассажирского автобуса в кювет на трассе Ыспарта - Бейшехир в турецкой провинции Конья на юго-западе страны.
"Туроператоры, с которыми связался Российский союз туриндустрии, сообщили, что обращений в связи с этим ДТП к ним не поступало", - сказали в РСТ.
Союз продолжает уточнять, были ли среди пассажиров автобуса организованные туристы из России.
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туризм, бизнес, россия, турция, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
Туроператоры не получали обращений от россиян по ДТП в Турции
РСТ: туроператоры не получали обращений от российских туристов по поводу ДТП в Турции
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Туроператоры не получали обращений от российских туристов по поводу ДТП в Турции, произошедшего накануне, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Во вторник газета Hürriyet сообщила, что сорок пять человек пострадали в результате опрокидывания междугороднего пассажирского автобуса в кювет на трассе Ыспарта - Бейшехир в турецкой провинции Конья на юго-западе страны.
"Туроператоры, с которыми связался Российский союз туриндустрии, сообщили, что обращений в связи с этим ДТП к ним не поступало", - сказали в РСТ.
Союз продолжает уточнять, были ли среди пассажиров автобуса организованные туристы из России.