https://1prime.ru/20261103/turoperatory-874886808.html

Туроператоры не получали обращений от россиян по ДТП в Турции

Туроператоры не получали обращений от россиян по ДТП в Турции - 03.11.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не получали обращений от россиян по ДТП в Турции

Туроператоры не получали обращений от российских туристов по поводу ДТП в Турции, произошедшего накануне, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:33+0300

2026-11-03T10:33+0300

2026-11-03T10:33+0300

туризм

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турция

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Туроператоры не получали обращений от российских туристов по поводу ДТП в Турции, произошедшего накануне, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Во вторник газета Hürriyet сообщила, что сорок пять человек пострадали в результате опрокидывания междугороднего пассажирского автобуса в кювет на трассе Ыспарта - Бейшехир в турецкой провинции Конья на юго-западе страны. "Туроператоры, с которыми связался Российский союз туриндустрии, сообщили, что обращений в связи с этим ДТП к ним не поступало", - сказали в РСТ. Союз продолжает уточнять, были ли среди пассажиров автобуса организованные туристы из России.

турция

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туризм, бизнес, россия, турция, российский союз туриндустрии, рст