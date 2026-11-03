https://1prime.ru/20261103/turtsija-874881163.html

Обратно в Турцию развернулись три летевших в Россию самолета

Обратно в Турцию развернулись три летевших в Россию самолета - 03.11.2026, ПРАЙМ

Обратно в Турцию развернулись три летевших в Россию самолета

Обратно в Турцию развернулись минимум три летевших в РФ самолета, еще как минимум пять вылетевших в Москву бортов приземлились в Санкт-Петербурге, сообщили РИА... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T00:58+0300

2026-11-03T00:58+0300

2026-11-03T00:58+0300

бизнес

россия

стамбул

москва

санкт-петербург

turkish airlines

аэропорт внуково

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874881163.jpg?1793656703

СТАМБУЛ, 3 ноя - ПРАЙМ. Обратно в Турцию развернулись минимум три летевших в РФ самолета, еще как минимум пять вылетевших в Москву бортов приземлились в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в турецких авиакомпаниях Turkish Airlines и AJet. Росавиация ранее сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково". "Пять рейсов Turkish Airlines, вылетевших из турецких городов во "Внуково", перенаправлены в Санкт-Петербург. Рейс TK421 из Стамбула в Москву развернулся обратно в аэропорт вылета", - сообщили в компании. В частности, в случае с севшими в "Пулково" самолетами речь идет о четырех рейсах из Антальи и одном из Стамбула. Аналогично развернулись в Стамбул, находясь в воздушном пространстве Польши, рейсы авиакомпаний-лоукостеров Ajet и Pegasus.

стамбул

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, стамбул, москва, санкт-петербург, turkish airlines, аэропорт внуково, росавиация