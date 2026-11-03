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Обратно в Турцию развернулись три летевших в Россию самолета
Обратно в Турцию развернулись три летевших в Россию самолета - 03.11.2026, ПРАЙМ
Обратно в Турцию развернулись три летевших в Россию самолета
Обратно в Турцию развернулись минимум три летевших в РФ самолета, еще как минимум пять вылетевших в Москву бортов приземлились в Санкт-Петербурге, сообщили РИА... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T00:58+0300
2026-11-03T00:58+0300
2026-11-03T00:58+0300
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росавиация
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СТАМБУЛ, 3 ноя - ПРАЙМ. Обратно в Турцию развернулись минимум три летевших в РФ самолета, еще как минимум пять вылетевших в Москву бортов приземлились в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в турецких авиакомпаниях Turkish Airlines и AJet.
Росавиация ранее сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково".
"Пять рейсов Turkish Airlines, вылетевших из турецких городов во "Внуково", перенаправлены в Санкт-Петербург. Рейс TK421 из Стамбула в Москву развернулся обратно в аэропорт вылета", - сообщили в компании.
В частности, в случае с севшими в "Пулково" самолетами речь идет о четырех рейсах из Антальи и одном из Стамбула.
Аналогично развернулись в Стамбул, находясь в воздушном пространстве Польши, рейсы авиакомпаний-лоукостеров Ajet и Pegasus.
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Обратно в Турцию развернулись три летевших в Россию самолета
Обратно в Турцию развернулись три летевших в Россию самолета
СТАМБУЛ, 3 ноя - ПРАЙМ. Обратно в Турцию развернулись минимум три летевших в РФ самолета, еще как минимум пять вылетевших в Москву бортов приземлились в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в турецких авиакомпаниях Turkish Airlines и AJet.
Росавиация ранее сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково".
"Пять рейсов Turkish Airlines, вылетевших из турецких городов во "Внуково", перенаправлены в Санкт-Петербург. Рейс TK421 из Стамбула в Москву развернулся обратно в аэропорт вылета", - сообщили в компании.
В частности, в случае с севшими в "Пулково" самолетами речь идет о четырех рейсах из Антальи и одном из Стамбула.
Аналогично развернулись в Стамбул, находясь в воздушном пространстве Польши, рейсы авиакомпаний-лоукостеров Ajet и Pegasus.