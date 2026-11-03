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Турция обсудила с KEPCO строительство второй АЭС в Синопе

Турция обсудила с KEPCO строительство второй АЭС в Синопе - 03.11.2026, ПРАЙМ

Турция обсудила с KEPCO строительство второй АЭС в Синопе

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил во вторник, что обсудил с южнокорейской компанией KEPCO реализацию проекта второй... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:21+0300

2026-11-03T13:21+0300

2026-11-03T13:21+0300

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СТАМБУЛ, 3 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил во вторник, что обсудил с южнокорейской компанией KEPCO реализацию проекта второй АЭС Турции – в Синопе. Встреча делегации минэнерго во главе с министром с руководством южнокорейской компании прошла в Сеуле в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Мы обсудили предварительное технико-экономическое обоснование проекта АЭС в Синопе, его финансирование и модель инвестиций. Мы продолжаем работу по реализации проекта, благодаря которому опыт Южной Кореи в области атомной энергетики будет объединен с потребностями нашей страны, он внесет вклад в локальную индустрию, будет экономически устойчивым и укрепит энергобезопасность", - сообщил министр в пресс-релизе. Официального подтверждения информации о выборе подрядчика для строительства второй АЭС от турецкой стороны пока не поступало. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял ранее в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря. Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны. Байрактар отмечал, что переговоры по двум новым АЭС продолжаются с Россией, КНР, Канадой, Южной Кореей. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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россия, турция, южная корея, сеул, реджеп тайип эрдоган, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом