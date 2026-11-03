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Турция пока не приняла решения о партнере для строительства второй АЭС
Турция пока не приняла решения о партнере для строительства второй АЭС - 03.11.2026, ПРАЙМ
Турция пока не приняла решения о партнере для строительства второй АЭС
Турция пока не приняла решения относительно партнера, который будет строить вторую атомную электростанцию в стране, сообщил РИА Новости источник в министерстве... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:45+0300
2026-11-03T13:45+0300
2026-11-03T13:45+0300
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СТАМБУЛ, 3 ноя – ПРАЙМ. Турция пока не приняла решения относительно партнера, который будет строить вторую атомную электростанцию в стране, сообщил РИА Новости источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил во вторник, что обсудил с южнокорейской компанией KEPCO реализацию проекта второй АЭС Турции в Синопе, в частности, предварительное технико-экономическое обоснование проекта АЭС в Синопе, его финансирование и модель инвестиций.
Встреча делегации минэнерго во главе с министром с руководством южнокорейской компании прошла в Сеуле в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Турция заключила с Южной Кореей соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Решения по выбору партнера для строительства второй АЭС пока не принято", - пояснил источник.
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РОССИЯ, Газ, ТУРЦИЯ, СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция пока не приняла решения о партнере для строительства второй АЭС
Турция пока не приняла решения по партнеру для строительства второй АЭС в стране
СТАМБУЛ, 3 ноя – ПРАЙМ. Турция пока не приняла решения относительно партнера, который будет строить вторую атомную электростанцию в стране, сообщил РИА Новости источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил во вторник, что обсудил с южнокорейской компанией KEPCO реализацию проекта второй АЭС Турции в Синопе, в частности, предварительное технико-экономическое обоснование проекта АЭС в Синопе, его финансирование и модель инвестиций.
Встреча делегации минэнерго во главе с министром с руководством южнокорейской компании прошла в Сеуле в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Турция заключила с Южной Кореей соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Решения по выбору партнера для строительства второй АЭС пока не принято", - пояснил источник.