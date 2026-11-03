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АЭИ: Турция остается крупным рынком сбыта российской сельхозпродукции - 03.11.2026, ПРАЙМ
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АЭИ: Турция остается крупным рынком сбыта российской сельхозпродукции
АЭИ: Турция остается крупным рынком сбыта российской сельхозпродукции - 03.11.2026, ПРАЙМ
АЭИ: Турция остается крупным рынком сбыта российской сельхозпродукции
Турция остается крупным рынком сбыта российской сельскохозяйственной продукции, наибольшую экспортную выручку обеспечивают пшеница и подсолнечное масло, заявил... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:58+0300
2026-11-03T14:58+0300
сельское хозяйство
бизнес
турция
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Турция остается крупным рынком сбыта российской сельскохозяйственной продукции, наибольшую экспортную выручку обеспечивают пшеница и подсолнечное масло, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Турция остается крупным рынком сбыта российской сельскохозяйственной продукции. В 2025 году Россия экспортировала туда продукцию АПК на 3,8 миллиарда долларов, что на 9% больше, чем годом ранее. Физический объем поставок превысил 12 миллионов тонн", - сказал он в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026". Наибольшую экспортную выручку, по его словам, "обеспечили пшеница (около 1,2 миллиарда долларов) и подсолнечное масло, поставленное на сумму более 1,1 миллиарда долларов, в пятерку крупнейших товарных категорий также вошли отруби на 322 миллиона долларов, зернобобовые на 296 миллионов долларов и жмых со шротом на 178 миллионов долларов". Леер указал, что дополнительным индикатором спроса стали результаты сельхозсезона 2025-2026 годов: поставки российской пшеницы в Турцию увеличились в 2,2 раза, примерно до 7,3 миллиона тонн. "Турецкое направление позволяет российским компаниям развивать не только экспорт зерна, но и сбыт растительных масел, кормового сырья и другой продукции агропромышленного комплекса", - добавил собеседник агентства.
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сельское хозяйство, бизнес, турция
Сельское хозяйство, Бизнес, ТУРЦИЯ
14:58 03.11.2026
 
АЭИ: Турция остается крупным рынком сбыта российской сельхозпродукции

Глава АЭИ Леер: Турция остается крупным рынком сбыта российской сельхозпродукции

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Турция остается крупным рынком сбыта российской сельскохозяйственной продукции, наибольшую экспортную выручку обеспечивают пшеница и подсолнечное масло, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Турция остается крупным рынком сбыта российской сельскохозяйственной продукции. В 2025 году Россия экспортировала туда продукцию АПК на 3,8 миллиарда долларов, что на 9% больше, чем годом ранее. Физический объем поставок превысил 12 миллионов тонн", - сказал он в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026".
Наибольшую экспортную выручку, по его словам, "обеспечили пшеница (около 1,2 миллиарда долларов) и подсолнечное масло, поставленное на сумму более 1,1 миллиарда долларов, в пятерку крупнейших товарных категорий также вошли отруби на 322 миллиона долларов, зернобобовые на 296 миллионов долларов и жмых со шротом на 178 миллионов долларов".
Леер указал, что дополнительным индикатором спроса стали результаты сельхозсезона 2025-2026 годов: поставки российской пшеницы в Турцию увеличились в 2,2 раза, примерно до 7,3 миллиона тонн.
"Турецкое направление позволяет российским компаниям развивать не только экспорт зерна, но и сбыт растительных масел, кормового сырья и другой продукции агропромышленного комплекса", - добавил собеседник агентства.
 
Сельское хозяйствоБизнесТУРЦИЯ
 
 
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