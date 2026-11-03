https://1prime.ru/20261103/turtsija-874899304.html

Эксперты определили пять сильных сторон АЭС "Аккую"

Эксперты определили пять сильных сторон АЭС "Аккую" - 03.11.2026, ПРАЙМ

Эксперты определили пять сильных сторон АЭС "Аккую"

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ), завершила предпусковую проверку первого блока строящейся в Турции атомной... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:14+0300

2026-11-03T15:14+0300

2026-11-03T15:26+0300

турция

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СТАМБУЛ, 3 ноя – ПРАЙМ. Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ), завершила предпусковую проверку первого блока строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", эксперты определили пять сильных сторон станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар". В работе участвовали 17 экспертов из Белоруссии, Болгарии, Китая, России, Словакии и США, основной этап проверки занял две недели. Эксперты анализировали эксплуатационную документацию, наблюдали за работой персонала, проводили обходы производственных объектов. Проверка включала оценку состояния оборудования, организации эксплуатации и технического обслуживания, организационной структуры и подготовки персонала, противоаварийной готовности, противопожарной и радиационной защиты, инженерной поддержки. Ранее отдельный этап проверки был посвящен наблюдениям за работой смен блочного пункта управления на полномасштабном тренажере. "Компания "Аккую Нуклеар" будет выполнять функции эксплуатирующей организации на протяжении всего жизненного цикла АЭС "Аккую". Поэтому вопросы безопасности, надежности и эффективности будущей эксплуатации находятся в центре нашего внимания уже на этапе подготовки к пуску первого энергоблока. При реализации проекта мы последовательно внедряем передовые международные практики и подходы, накопленные мировой атомной отраслью. Предпусковая партнерская проверка ВАО АЭС – важный этап этой работы, который позволяет получить независимую профессиональную оценку, обменяться опытом с коллегами и определить направления дальнейшего совершенствования производственных процессов", – отметил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких. По итогам проверки независимые эксперты выделили пять сильных сторон АЭС "Аккую", две из них связаны с процессами подготовки персонала. Они отметили поддержание полномасштабного тренажера в соответствии с текущим состоянием энергоблока: все изменения, вносимые на блоке, оперативно отражаются в модели тренажера. Другой сильной стороной признана всесторонняя подготовка турецких инженеров. Сильной стороной эксперты также назвали эффективную систему управления конфигурацией АЭС на этапе сооружения. В области химии эксперты отметили решения по оптимизации производства химически обессоленной воды. Еще одной сильной стороной признана многоуровневая защита площадки от природных пожаров, включающая раннее обнаружение возгораний, сезонную профилактику и привлечение добровольных пожарных формирований. Эксперты также отметили открытость станции при проведении проверки. По критериям ВАО АЭС этот показатель составил 95%. Среди наиболее сильных черт культуры ядерной безопасности команда выделила атмосферу высокого взаимного уважения в коллективе АЭС "Аккую". Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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турция, белоруссия, болгария, алексей лихачев, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом