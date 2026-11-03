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Украина в сентябре в 19,5 раза увеличила расходы на ВСУ
Украина в сентябре в 19,5 раза увеличила расходы на ВСУ - 03.11.2026, ПРАЙМ
Украина в сентябре в 19,5 раза увеличила расходы на ВСУ
Украина направила в сентябре на финансирование ВСУ в 19,5 раза больше бюджетных средств, чем на здравоохранение, следует из данных украинского нацбанка, которые | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T05:56+0300
2026-11-03T05:56+0300
2026-11-03T08:30+0300
финансы
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Украина направила в сентябре на финансирование ВСУ в 19,5 раза больше бюджетных средств, чем на здравоохранение, следует из данных украинского нацбанка, которые проанализировало РИА Новости. В сентябре 2026 года Украина направила из бюджета на финансирование ВСУ 8,69 миллиарда долларов. Расходы страны на здравоохранение за этот же период составили лишь 445,3 миллиона долларов. Таким образом, Украина выделила в сентябре на ВСУ в 19,5 раз больше, чем на сферу охраны здоровья. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, банки, украина, запад, всу
Финансы, Банки, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ
Украина в сентябре в 19,5 раза увеличила расходы на ВСУ
Нацбанк Украины: Киев потратил на ВСУ в 19,5 раза больше средств, чем на здравоохранение
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Украина направила в сентябре на финансирование ВСУ в 19,5 раза больше бюджетных средств, чем на здравоохранение, следует из данных украинского нацбанка, которые проанализировало РИА Новости.
В сентябре 2026 года Украина направила из бюджета на финансирование ВСУ 8,69 миллиарда долларов. Расходы страны на здравоохранение за этот же период составили лишь 445,3 миллиона долларов.
Таким образом, Украина выделила в сентябре на ВСУ в 19,5 раз больше, чем на сферу охраны здоровья.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.