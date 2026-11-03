https://1prime.ru/20261103/ukraina-874897583.html
Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian
Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian - 03.11.2026, ПРАЙМ
Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian
Британские военные и их европейские союзники, которые могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня, получат право открывать... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:46+0300
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Британские военные и их европейские союзники, которые могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня, получат право открывать ответный огонь в случае нападения со стороны России, пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников."Британским военным и их европейским союзникам будет разрешено открыть ответный огонь в случае нападения со стороны России, если их разместят на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня", — уточняется в материале.Как отмечает издание, возглавляемые Британией и Францией силы не будут зависеть от американских систем и технологий, включая Starlink бизнесмена Илона Маска, и, как ожидается, будут почти исключительно европейскими.Генерал-лейтенант Том Бейтман подчеркнул, что этот контингент не входит в НАТО и, как ожидается, может вовсе не получить поддержку от США в случае развертывания на Украине.В МИД РФ ранее указывали на то, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20261030/ukraina-874818461.html
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УКРАИНА, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, НАТО, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военные
Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian
Guardian: Европа готовит миротворцев для отправки на Украину после прекращения огня
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ.
Британские военные и их европейские союзники, которые могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня, получат право открывать ответный огонь в случае нападения со стороны России, пишет The Guardian
со ссылкой на западных чиновников.
"Британским военным и их европейским союзникам будет разрешено открыть ответный огонь в случае нападения со стороны России, если их разместят на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня", — уточняется в материале.
Как отмечает издание, возглавляемые Британией и Францией силы не будут зависеть от американских систем и технологий, включая Starlink бизнесмена Илона Маска, и, как ожидается, будут почти исключительно европейскими.
Генерал-лейтенант Том Бейтман подчеркнул, что этот контингент не входит в НАТО и, как ожидается, может вовсе не получить поддержку от США в случае развертывания на Украине.
В МИД РФ ранее указывали на то, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
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