https://1prime.ru/20261103/ukraina-874897583.html

Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian

Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian - 03.11.2026, ПРАЙМ

Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian

Британские военные и их европейские союзники, которые могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня, получат право открывать... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:46+0300

2026-11-03T14:46+0300

2026-11-03T14:51+0300

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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Британские военные и их европейские союзники, которые могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня, получат право открывать ответный огонь в случае нападения со стороны России, пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников."Британским военным и их европейским союзникам будет разрешено открыть ответный огонь в случае нападения со стороны России, если их разместят на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня", — уточняется в материале.Как отмечает издание, возглавляемые Британией и Францией силы не будут зависеть от американских систем и технологий, включая Starlink бизнесмена Илона Маска, и, как ожидается, будут почти исключительно европейскими.Генерал-лейтенант Том Бейтман подчеркнул, что этот контингент не входит в НАТО и, как ожидается, может вовсе не получить поддержку от США в случае развертывания на Украине.В МИД РФ ранее указывали на то, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20261030/ukraina-874818461.html

украина

европа

франция

великобритания

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украина, европа, франция, нато, россия, великобритания, военные