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Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian
Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian - 03.11.2026, ПРАЙМ
Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian
Британские военные и их европейские союзники, которые могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня, получат право открывать... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:46+0300
2026-11-03T14:51+0300
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европа
франция
нато
россия
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Британские военные и их европейские союзники, которые могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня, получат право открывать ответный огонь в случае нападения со стороны России, пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников.&quot;Британским военным и их европейским союзникам будет разрешено открыть ответный огонь в случае нападения со стороны России, если их разместят на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня&quot;, — уточняется в материале.Как отмечает издание, возглавляемые Британией и Францией силы не будут зависеть от американских систем и технологий, включая Starlink бизнесмена Илона Маска, и, как ожидается, будут почти исключительно европейскими.Генерал-лейтенант Том Бейтман подчеркнул, что этот контингент не входит в НАТО и, как ожидается, может вовсе не получить поддержку от США в случае развертывания на Украине.В МИД РФ ранее указывали на то, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
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украина, европа, франция, нато, россия, великобритания, военные
УКРАИНА, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, НАТО, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военные
14:46 03.11.2026 (обновлено: 14:51 03.11.2026)
 
Европа готовится отправить военных на Украину, пишет Guardian

Guardian: Европа готовит миротворцев для отправки на Украину после прекращения огня

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУчения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Британские военные и их европейские союзники, которые могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня, получат право открывать ответный огонь в случае нападения со стороны России, пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников.

"Британским военным и их европейским союзникам будет разрешено открыть ответный огонь в случае нападения со стороны России, если их разместят на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня", — уточняется в материале.

Как отмечает издание, возглавляемые Британией и Францией силы не будут зависеть от американских систем и технологий, включая Starlink бизнесмена Илона Маска, и, как ожидается, будут почти исключительно европейскими.
Генерал-лейтенант Том Бейтман подчеркнул, что этот контингент не входит в НАТО и, как ожидается, может вовсе не получить поддержку от США в случае развертывания на Украине.
В МИД РФ ранее указывали на то, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
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