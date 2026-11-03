https://1prime.ru/20261103/uljanovsk-874904210.html

В Ульяновске открыли движение по участку трассы Р-241

В Ульяновске открыли движение по участку трассы Р-241 - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Ульяновске открыли движение по участку трассы Р-241

Движение по четырехполосному участку федеральной автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к городу Самаре, после капитального ремонта... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:30+0300

2026-11-03T16:30+0300

2026-11-03T16:30+0300

бизнес

россия

ульяновск

казань

самара

марат хуснуллин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874904210.jpg?1793712623

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Движение по четырехполосному участку федеральной автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к городу Самаре, после капитального ремонта открыли в Ульяновске, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Мы уделяем внимание не только строительству новых трасс, но и капитальному ремонту существующих. Приведение дорог в нормативное состояние напрямую влияет на удобство поездок, связанность территорий и возможности для бизнеса. Открытие движения по отремонтированному участку трассы Р-241 в Ульяновской области – это еще один шаг в этой работе", - процитировали слова Хуснуллина на сайте правительства России. Как отмечается на сайте правительства, после капитального ремонта в Ульяновской области дан старт движению по участку с 208-го по 214-й километры дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к городу Самаре. По словам вице-премьера, на этом участке трассы расширили проезжую часть с двух до четырех полос, устроили три разворотные петли, установили барьерное ограждение, что повысит пропускную способность дороги и сделает поездки безопаснее.

ульяновск

казань

самара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ульяновск, казань, самара, марат хуснуллин