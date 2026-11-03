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В Ульяновске открыли движение по участку трассы Р-241
В Ульяновске открыли движение по участку трассы Р-241 - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Ульяновске открыли движение по участку трассы Р-241
Движение по четырехполосному участку федеральной автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к городу Самаре, после капитального ремонта... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:30+0300
2026-11-03T16:30+0300
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ульяновск
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Движение по четырехполосному участку федеральной автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к городу Самаре, после капитального ремонта открыли в Ульяновске, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы уделяем внимание не только строительству новых трасс, но и капитальному ремонту существующих. Приведение дорог в нормативное состояние напрямую влияет на удобство поездок, связанность территорий и возможности для бизнеса. Открытие движения по отремонтированному участку трассы Р-241 в Ульяновской области – это еще один шаг в этой работе", - процитировали слова Хуснуллина на сайте правительства России.
Как отмечается на сайте правительства, после капитального ремонта в Ульяновской области дан старт движению по участку с 208-го по 214-й километры дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к городу Самаре.
По словам вице-премьера, на этом участке трассы расширили проезжую часть с двух до четырех полос, устроили три разворотные петли, установили барьерное ограждение, что повысит пропускную способность дороги и сделает поездки безопаснее.
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бизнес, россия, ульяновск, казань, самара, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, Ульяновск, КАЗАНЬ, САМАРА, Марат Хуснуллин
В Ульяновске открыли движение по участку трассы Р-241
В Ульяновске открыли движение по четырехполосному участку федеральной трассы Р-241
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Движение по четырехполосному участку федеральной автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к городу Самаре, после капитального ремонта открыли в Ульяновске, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы уделяем внимание не только строительству новых трасс, но и капитальному ремонту существующих. Приведение дорог в нормативное состояние напрямую влияет на удобство поездок, связанность территорий и возможности для бизнеса. Открытие движения по отремонтированному участку трассы Р-241 в Ульяновской области – это еще один шаг в этой работе", - процитировали слова Хуснуллина на сайте правительства России.
Как отмечается на сайте правительства, после капитального ремонта в Ульяновской области дан старт движению по участку с 208-го по 214-й километры дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к городу Самаре.
По словам вице-премьера, на этом участке трассы расширили проезжую часть с двух до четырех полос, устроили три разворотные петли, установили барьерное ограждение, что повысит пропускную способность дороги и сделает поездки безопаснее.