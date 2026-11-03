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Йылмаз: рост цен на энергоносители давит на инфляцию в Турции

Йылмаз: рост цен на энергоносители давит на инфляцию в Турции - 03.11.2026, ПРАЙМ

Йылмаз: рост цен на энергоносители давит на инфляцию в Турции

Напряженность на международной арене и рост мировых цен на энергоносители продолжают усиливать инфляционное давление на турецкую экономику, несмотря на... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:14+0300

2026-11-03T12:14+0300

2026-11-03T12:31+0300

мировая экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 ноя — ПРАЙМ. Напряженность на международной арене и рост мировых цен на энергоносители продолжают усиливать инфляционное давление на турецкую экономику, несмотря на сохранение годового показателя роста индекса потребительских цен ниже 30%, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщил Институт статистики страны (TÜİK) ранеее во вторник. "Повышение мировых цен на энергоносители... продолжает оказывать давление на внутренние цены", — написал Йылмаз в соцсети Х. События в мире влияют на цены на энергоносители, а инфляцию в стране они разгоняют через рост производственных и транспортных издержек, считает он. По его словам, при проведении антиинфляционной власти учитывают не только внешние ценовые шоки, но и их возможное влияние на экономическую активность и инфляционные ожидания. Для ограничения этих последствий власти намерены усиливать координацию монетарной, бюджетной и фискальной политики. В числе структурных мер названы повышение эффективности сельскохозяйственного производства, диверсификация источников энергоснабжения, увеличение предложения жилья и развитие инфраструктуры. "Конечная цель экономической программы Турции — снижение инфляции до однозначных значений, повышение предсказуемости экономики и укрепление устойчивого роста. Власти рассчитывают, что достигнутые результаты будут способствовать долгосрочному повышению покупательной способности населения и уровня жизни", - написал он. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган