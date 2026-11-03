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Умер владелец крупнейшего турецкого холдинга Zorlu
Умер владелец крупнейшего турецкого холдинга Zorlu - 03.11.2026, ПРАЙМ
Умер владелец крупнейшего турецкого холдинга Zorlu
Миллиардер, участник списка Forbes, владелец крупнейшего турецкого холдинга Zorlu Ахмет Зорлу скончался в ночь на вторник на 83-м году жизни, сообщила... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T02:16+0300
2026-11-03T02:16+0300
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СТАМБУЛ, 3 ноя – ПРАЙМ. Миллиардер, участник списка Forbes, владелец крупнейшего турецкого холдинга Zorlu Ахмет Зорлу скончался в ночь на вторник на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба холдинга. "Глава совета директоров холдинга Zorlu Ахмет Назиф Зорлу скончался в больнице, где долгое время проходил лечение. Похороны состоятся в среду в Стамбуле", - сообщила пресс-служба. По данным местных СМИ, бизнесмен болел раком. Родившийся в 1944 году Зорлу начинал свою карьеру с продажи текстиля. Состояние бизнесмена в 2017 году оценивалось в 1,3 миллиарда долларов, он входил в список богатейших людей Турции. Сейчас в холдинг входит компания Vestel по производству бытовой техники, фешенебельный ТЦ и концертный зал в центре Стамбула, ряд других объектов. Холдинг Zorlu неоднократно подвергался критике пропалестинских демонстрантов, обвиняющих компанию в продолжающейся торговле с Израилем на фоне решения турецких властей полностью прекратить торговые отношения с этой страной. Акции протеста проходили перед самим ТЦ, а летом 2024 года ирландская рок-группа Fontaines D. C., известная пропалестинской позицией, заявила об отмене выступления в концертном зале Zorlu из-за предположительных связей холдинга с Израилем. После этого компания сообщила о продаже своего крупнейшего израильского актива - доли в 25% в израильской компании Dorad Energy Ltd. Dorad.
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Бизнес, ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, Стамбул, ТЦ, Forbes
Умер владелец крупнейшего турецкого холдинга Zorlu
Миллиардер Ахмет Зорлу скончался в Стамбуле на 83-м году жизни
СТАМБУЛ, 3 ноя – ПРАЙМ. Миллиардер, участник списка Forbes, владелец крупнейшего турецкого холдинга Zorlu Ахмет Зорлу скончался в ночь на вторник на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба холдинга.
"Глава совета директоров холдинга Zorlu Ахмет Назиф Зорлу скончался в больнице, где долгое время проходил лечение. Похороны состоятся в среду в Стамбуле", - сообщила пресс-служба.
По данным местных СМИ, бизнесмен болел раком.
Родившийся в 1944 году Зорлу начинал свою карьеру с продажи текстиля. Состояние бизнесмена в 2017 году оценивалось в 1,3 миллиарда долларов, он входил в список богатейших людей Турции. Сейчас в холдинг входит компания Vestel по производству бытовой техники, фешенебельный ТЦ и концертный зал в центре Стамбула, ряд других объектов.
Холдинг Zorlu неоднократно подвергался критике пропалестинских демонстрантов, обвиняющих компанию в продолжающейся торговле с Израилем на фоне решения турецких властей полностью прекратить торговые отношения с этой страной. Акции протеста проходили перед самим ТЦ, а летом 2024 года ирландская рок-группа Fontaines D. C., известная пропалестинской позицией, заявила об отмене выступления в концертном зале Zorlu из-за предположительных связей холдинга с Израилем. После этого компания сообщила о продаже своего крупнейшего израильского актива - доли в 25% в израильской компании Dorad Energy Ltd. Dorad.