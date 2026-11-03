https://1prime.ru/20261103/vybory-874905152.html

Три сценария выборов в США: что они изменят для рынков и инвесторов

Три сценария выборов в США: что они изменят для рынков и инвесторов - 03.11.2026, ПРАЙМ

Три сценария выборов в США: что они изменят для рынков и инвесторов

Промежуточные выборы в США проходят в неспокойное для рынков время: недавно прошла самая масштабная за месяцы распродажа акций, доходности казначейских... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:49+0300

2026-11-03T16:49+0300

2026-11-03T16:49+0300

сша

выборы

выборы в сша

парламент

парламентские выборы

https://img.cdn1prime.ru/img/83789/04/837890462_0:171:2883:1793_1920x0_80_0_0_b3c08fa06c65cd938d0519875dbcd48d.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Промежуточные выборы в США проходят в неспокойное для рынков время: недавно прошла самая масштабная за месяцы распродажа акций, доходности казначейских облигаций остаются на пугающе высоком уровне, а инфляционное давление усиливается из-за нефти выше 100 долларов за баррель. Business Insider разбирает, как три возможных исхода выборов могут усилить или ослабить это давление.Сценарий 1: разделенный КонгрессДемократы получают Палату представителей, республиканцы сохраняют Сенат. Законодательный тупик затруднит принятие крупных решений. Для рынка облигаций это может стать плюсом: ограничение новых расходов ослабит опасения по поводу дефицита. Но переговоры о потолке госдолга и бюджете рискуют стать более конфликтными, что грозит новой волатильностью.Сценарий 2: синяя волнаДемократы побеждают в обеих палатах, но право вето Трампа ограничит масштабные изменения. Позитив для рынка жилья: дополнительные меры по доступности создадут барьеры для крупных институциональных арендодателей и помогут частным покупателям. Негатив для сектора ИИ: усилится контроль за энергозатратами дата-центров, что добавит неопределенности гиперскейлерам.Сценарий 3: республиканцы сохраняют контрольБаланс сил не меняется, появляются возможности для новых налоговых и расходных инициатив. Плюс для сделок: дополнительное дерегулирование выгодно инвестбанкам. Минус для облигаций: расходы за счет дефицита будут поддерживать давление на доходности, усугубляя ситуацию на рынке жилья и для компаний с высокой долговой нагрузкой.Выборы не дадут ответов на главные вопросы рынка за одну ночь — расходы на ИИ, инфляция и ставки останутся в центре внимания. Но они добавят еще один фактор неопределенности в и без того хаотичную ситуацию. "Пристегните ремни", — заключает Business Insider.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, выборы, выборы в сша, парламент, парламентские выборы