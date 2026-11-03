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Три сценария выборов в США: что они изменят для рынков и инвесторов
Три сценария выборов в США: что они изменят для рынков и инвесторов - 03.11.2026, ПРАЙМ
Три сценария выборов в США: что они изменят для рынков и инвесторов
Промежуточные выборы в США проходят в неспокойное для рынков время: недавно прошла самая масштабная за месяцы распродажа акций, доходности казначейских... | 03.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Промежуточные выборы в США проходят в неспокойное для рынков время: недавно прошла самая масштабная за месяцы распродажа акций, доходности казначейских облигаций остаются на пугающе высоком уровне, а инфляционное давление усиливается из-за нефти выше 100 долларов за баррель. Business Insider разбирает, как три возможных исхода выборов могут усилить или ослабить это давление.Сценарий 1: разделенный КонгрессДемократы получают Палату представителей, республиканцы сохраняют Сенат. Законодательный тупик затруднит принятие крупных решений. Для рынка облигаций это может стать плюсом: ограничение новых расходов ослабит опасения по поводу дефицита. Но переговоры о потолке госдолга и бюджете рискуют стать более конфликтными, что грозит новой волатильностью.Сценарий 2: синяя волнаДемократы побеждают в обеих палатах, но право вето Трампа ограничит масштабные изменения. Позитив для рынка жилья: дополнительные меры по доступности создадут барьеры для крупных институциональных арендодателей и помогут частным покупателям. Негатив для сектора ИИ: усилится контроль за энергозатратами дата-центров, что добавит неопределенности гиперскейлерам.Сценарий 3: республиканцы сохраняют контрольБаланс сил не меняется, появляются возможности для новых налоговых и расходных инициатив. Плюс для сделок: дополнительное дерегулирование выгодно инвестбанкам. Минус для облигаций: расходы за счет дефицита будут поддерживать давление на доходности, усугубляя ситуацию на рынке жилья и для компаний с высокой долговой нагрузкой.Выборы не дадут ответов на главные вопросы рынка за одну ночь — расходы на ИИ, инфляция и ставки останутся в центре внимания. Но они добавят еще один фактор неопределенности в и без того хаотичную ситуацию. "Пристегните ремни", — заключает Business Insider.
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США, Выборы, выборы в США, парламент, парламентские выборы
Три сценария выборов в США: что они изменят для рынков и инвесторов
Business Insider: три сценария выборов в США — что они значит для акций и облигаций
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ.
Промежуточные выборы в США проходят в неспокойное для рынков время: недавно прошла самая масштабная за месяцы распродажа акций, доходности казначейских облигаций остаются на пугающе высоком уровне, а инфляционное давление усиливается из-за нефти выше 100 долларов за баррель. Business Insider
разбирает, как три возможных исхода выборов могут усилить или ослабить это давление.
Сценарий 1: разделенный Конгресс
Демократы получают Палату представителей, республиканцы сохраняют Сенат. Законодательный тупик затруднит принятие крупных решений. Для рынка облигаций это может стать плюсом: ограничение новых расходов ослабит опасения по поводу дефицита. Но переговоры о потолке госдолга и бюджете рискуют стать более конфликтными, что грозит новой волатильностью.
Демократы побеждают в обеих палатах, но право вето Трампа ограничит масштабные изменения. Позитив для рынка жилья: дополнительные меры по доступности создадут барьеры для крупных институциональных арендодателей и помогут частным покупателям. Негатив для сектора ИИ: усилится контроль за энергозатратами дата-центров, что добавит неопределенности гиперскейлерам.
Сценарий 3: республиканцы сохраняют контроль
Баланс сил не меняется, появляются возможности для новых налоговых и расходных инициатив. Плюс для сделок: дополнительное дерегулирование выгодно инвестбанкам. Минус для облигаций: расходы за счет дефицита будут поддерживать давление на доходности, усугубляя ситуацию на рынке жилья и для компаний с высокой долговой нагрузкой.
Выборы не дадут ответов на главные вопросы рынка за одну ночь — расходы на ИИ, инфляция и ставки останутся в центре внимания. Но они добавят еще один фактор неопределенности в и без того хаотичную ситуацию. "Пристегните ремни", — заключает Business Insider.