https://1prime.ru/20261103/vyruchka-874892174.html

Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3%

Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3%

Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3% в прошедшем квартале в годовом выражении, достигнув 114 миллиардов долларов, несмотря на резкое снижение... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:53+0300

2026-11-03T12:53+0300

2026-11-03T12:53+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3% в прошедшем квартале в годовом выражении, достигнув 114 миллиардов долларов, несмотря на резкое снижение поставок за этот период, а особенно резко прибавила корпорация Apple, заняв половину рынка во многом за счет устойчивых позиций в поставках на общем фоне, следует из исследования Counterpoint Research. "Мировая выручка от продаж смартфонов выросла на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2026 года, до 114 миллиардов долларов, несмотря на резкое снижение поставок - на 19% в годовом исчислении, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker, представленным Counterpoint Research", - говорится в пресс-релизе. При этом выручка Apple достигла самого высокого уровня среди всех третьих кварталов в истории, увеличившись на 17% в годовом выражении и заняв рекордную 50%-ную долю от общей мировой выручки за период. "Apple осталась основным самым устойчивым крупным брендом в третьем квартале 2026 года, у которого динамика поставок практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировал квартальные результаты американской компании руководитель исследования Counterpoint Research Тарун Патхак (Tarun Pathak). На втором месте - Samsung, его доля выручки на рынке смартфонов составила 19%, этот показатель компании в прошедшем квартале увеличился на 14% в годовом выражении. При этом южнокорейскому производителю удалось удержать лидирующие позиции по поставкам, доля которых составила 22% на мировом рынке. Выручка китайской Xiaomi не изменилась за третий квартал по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Показатели выручки производителей Oрро и Vivo снизились на 26% и 22% в годовом выражении соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, apple, samsung, xiaomi