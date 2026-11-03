Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/vyruchka-874892174.html
Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3%
Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3%
Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3% в прошедшем квартале в годовом выражении, достигнув 114 миллиардов долларов, несмотря на резкое снижение... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:53+0300
2026-11-03T12:53+0300
технологии
бизнес
apple
samsung
xiaomi
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874892174.jpg?1793699624
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3% в прошедшем квартале в годовом выражении, достигнув 114 миллиардов долларов, несмотря на резкое снижение поставок за этот период, а особенно резко прибавила корпорация Apple, заняв половину рынка во многом за счет устойчивых позиций в поставках на общем фоне, следует из исследования Counterpoint Research. "Мировая выручка от продаж смартфонов выросла на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2026 года, до 114 миллиардов долларов, несмотря на резкое снижение поставок - на 19% в годовом исчислении, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker, представленным Counterpoint Research", - говорится в пресс-релизе. При этом выручка Apple достигла самого высокого уровня среди всех третьих кварталов в истории, увеличившись на 17% в годовом выражении и заняв рекордную 50%-ную долю от общей мировой выручки за период. "Apple осталась основным самым устойчивым крупным брендом в третьем квартале 2026 года, у которого динамика поставок практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировал квартальные результаты американской компании руководитель исследования Counterpoint Research Тарун Патхак (Tarun Pathak). На втором месте - Samsung, его доля выручки на рынке смартфонов составила 19%, этот показатель компании в прошедшем квартале увеличился на 14% в годовом выражении. При этом южнокорейскому производителю удалось удержать лидирующие позиции по поставкам, доля которых составила 22% на мировом рынке. Выручка китайской Xiaomi не изменилась за третий квартал по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Показатели выручки производителей Oрро и Vivo снизились на 26% и 22% в годовом выражении соответственно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, apple, samsung, xiaomi
Технологии, Бизнес, Apple, Samsung, Xiaomi
12:53 03.11.2026
 
Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3%

Counterpoint Research: выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Выручка от продаж смартфонов в мире выросла на 3% в прошедшем квартале в годовом выражении, достигнув 114 миллиардов долларов, несмотря на резкое снижение поставок за этот период, а особенно резко прибавила корпорация Apple, заняв половину рынка во многом за счет устойчивых позиций в поставках на общем фоне, следует из исследования Counterpoint Research.
"Мировая выручка от продаж смартфонов выросла на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2026 года, до 114 миллиардов долларов, несмотря на резкое снижение поставок - на 19% в годовом исчислении, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker, представленным Counterpoint Research", - говорится в пресс-релизе.
При этом выручка Apple достигла самого высокого уровня среди всех третьих кварталов в истории, увеличившись на 17% в годовом выражении и заняв рекордную 50%-ную долю от общей мировой выручки за период.
"Apple осталась основным самым устойчивым крупным брендом в третьем квартале 2026 года, у которого динамика поставок практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировал квартальные результаты американской компании руководитель исследования Counterpoint Research Тарун Патхак (Tarun Pathak).
На втором месте - Samsung, его доля выручки на рынке смартфонов составила 19%, этот показатель компании в прошедшем квартале увеличился на 14% в годовом выражении. При этом южнокорейскому производителю удалось удержать лидирующие позиции по поставкам, доля которых составила 22% на мировом рынке.
Выручка китайской Xiaomi не изменилась за третий квартал по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Показатели выручки производителей Oрро и Vivo снизились на 26% и 22% в годовом выражении соответственно.
 
ТехнологииБизнесAppleSamsungXiaomi
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала