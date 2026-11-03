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Вывод жилья на рынок в России сократился на 1% - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Вывод жилья на рынок в России сократился на 1%
Вывод жилья на рынок в России сократился на 1% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Вывод жилья на рынок в России сократился на 1%
Российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-октябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 32,1 миллиона... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:36+0300
2026-11-03T16:36+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
дом.рф
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-октябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 32,1 миллиона квадратных метров, подсчитали в "Дом.РФ". "Накопленный с начала года объем запусков перестал превышать прошлогодние значения. В октябре застройщики вывели на рынок 3 миллиона квадратных метров жилья - на 32% меньше, чем год назад, и на 19% меньше, чем в сентябре. В результате запас роста, сформированный в начале года, оказался исчерпан: за десять месяцев 2026 года запущено 32,1 миллиона квадратных метров - на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении компании. В том числе в регионах, лидирующих по объемам жилищного строительства, вывод жилья на рынок по итогам десяти месяцев сократился на 10% - до 14,1 миллиона "квадратов", подсчитал "Дом.РФ". Москва, по его данным, показала снижение по итогам января-октября на 33% - почти до 2,2 миллиона квадратных метров, Санкт-Петербург - на 1%, до 1,4 миллиона "квадратов". Несмотря на сокращение запусков, объем строительства в России, как указывается в сообщении, продолжает находиться вблизи максимальных значений. На 1 ноября портфель застройщиков достиг 121,5 миллиона квадратных метров, прибавив с начала года 4,9 миллиона "квадратов".
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недвижимость, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дом.РФ
16:36 03.11.2026
 
Вывод жилья на рынок в России сократился на 1%

"Дом.РФ": застройщики сократили вывод жилья на рынок за десять месяцев на 1%

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-октябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 32,1 миллиона квадратных метров, подсчитали в "Дом.РФ".
"Накопленный с начала года объем запусков перестал превышать прошлогодние значения. В октябре застройщики вывели на рынок 3 миллиона квадратных метров жилья - на 32% меньше, чем год назад, и на 19% меньше, чем в сентябре. В результате запас роста, сформированный в начале года, оказался исчерпан: за десять месяцев 2026 года запущено 32,1 миллиона квадратных метров - на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении компании.
В том числе в регионах, лидирующих по объемам жилищного строительства, вывод жилья на рынок по итогам десяти месяцев сократился на 10% - до 14,1 миллиона "квадратов", подсчитал "Дом.РФ".
Москва, по его данным, показала снижение по итогам января-октября на 33% - почти до 2,2 миллиона квадратных метров, Санкт-Петербург - на 1%, до 1,4 миллиона "квадратов".
Несмотря на сокращение запусков, объем строительства в России, как указывается в сообщении, продолжает находиться вблизи максимальных значений. На 1 ноября портфель застройщиков достиг 121,5 миллиона квадратных метров, прибавив с начала года 4,9 миллиона "квадратов".
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДом.РФ
 
 
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