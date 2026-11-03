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XRG приобрела у Shell долю в проекте по производству СПГ в Австралии

XRG приобрела у Shell долю в проекте по производству СПГ в Австралии - 03.11.2026, ПРАЙМ

XRG приобрела у Shell долю в проекте по производству СПГ в Австралии

Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), компания XRG, приобрела у британско-голландской компании Shell долю в 16,67% в... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:44+0300

2026-11-03T18:44+0300

2026-11-03T18:44+0300

газ

австралия

абу-даби

сша

shell

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ДУБАЙ, 3 ноя - ПРАЙМ. Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), компания XRG, приобрела у британско-голландской компании Shell долю в 16,67% в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии за 1,45 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза XRG. "Сегодня XRG объявила о заключении соглашения о приобретении доли Shell в проекте North West Shelf в Западной Австралии за 1,45 миллиарда долларов США при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и соблюдения стандартных условий закрытия сделки", - говорится в заявлении в компании. Проект North West Shelf - это интегрированный проект по производству в сфере сжиженного природного газа (СПГ) с мощностью сжижения 14,3 миллиона тонн в год и остаточными ресурсами в объеме 4,4 триллиона кубических футов эквивалента природного газа, сообщается в пресс-релизе. Он был введен в строй более четырех десятилетий назад и стал первым СПГ-проектом в Австралии. В 2025 году австралийское правительство одобрило продление проекта North West Shelf до 2070 года. Компания XRG была создана ADNOC в 2024 году как глобальная компания в сфере низкоуглеродной энергетики и химии. В июне 2025 года совет директоров XRG утвердил бизнес-стратегию, которая предусматривает увеличение производства СПГ до 20-25 миллионов тонн в год к 2035 году.

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абу-даби

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газ, австралия, абу-даби, сша, shell, adnoc