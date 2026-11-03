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Госдума и Минюст объяснят россиянам, что такое хорошо и что такое плохо - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Госдума и Минюст объяснят россиянам, что такое хорошо и что такое плохо
Госдума и Минюст объяснят россиянам, что такое хорошо и что такое плохо - 03.11.2026, ПРАЙМ
Госдума и Минюст объяснят россиянам, что такое хорошо и что такое плохо
Госдума совместно с Минюстом России разрабатывает законопроект о традиционных ценностях, чтобы четко определить понятия "хорошо" и "плохо", сообщила глава... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:09+0300
2026-11-03T16:09+0300
общество
россия
госдума
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Госдума совместно с Минюстом России разрабатывает законопроект о традиционных ценностях, чтобы четко определить понятия "хорошо" и "плохо", сообщила глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По словам парламентария, сначала были сомнения, нужен ли отдельный закон о том, что такое традиционные ценности. Она уточнила, что это казалось очевидным - уважать старших и младших, трепетно относиться к исторической памяти, обладать чувством патриотизма и любви к родине. Однако, как отметила глава комитета, для кого-то эти вещи оказались неочевидными. "Сейчас вместе с Минюстом мы все-таки работаем над законопроектом с тем, чтобы как у Маршака, у Чуковского понимали, что такое хорошо, а что такое плохо", - сказала Останина на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему "Семья и школа: сохранение традиционных духовных ценностей". Депутат отметила, что указ президента России Владимира Путина об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей стал "своеобразным мерилом" для депутатов Госдумы при принятии законов, а также для общественной жизни.
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общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
16:09 03.11.2026
 
Госдума и Минюст объяснят россиянам, что такое хорошо и что такое плохо

Останина: Госдума и Минюст готовят законопроект о традиционных ценностях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Госдума совместно с Минюстом России разрабатывает законопроект о традиционных ценностях, чтобы четко определить понятия "хорошо" и "плохо", сообщила глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По словам парламентария, сначала были сомнения, нужен ли отдельный закон о том, что такое традиционные ценности. Она уточнила, что это казалось очевидным - уважать старших и младших, трепетно относиться к исторической памяти, обладать чувством патриотизма и любви к родине. Однако, как отметила глава комитета, для кого-то эти вещи оказались неочевидными.
"Сейчас вместе с Минюстом мы все-таки работаем над законопроектом с тем, чтобы как у Маршака, у Чуковского понимали, что такое хорошо, а что такое плохо", - сказала Останина на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему "Семья и школа: сохранение традиционных духовных ценностей".
Депутат отметила, что указ президента России Владимира Путина об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей стал "своеобразным мерилом" для депутатов Госдумы при принятии законов, а также для общественной жизни.
 
ОбществоРОССИЯГосдума
 
 
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