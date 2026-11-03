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Среднемесячная зарплата в Петербурге к 2029 году достигнет 170 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата в Петербурге к 2029 году достигнет 170 тысяч рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

Среднемесячная зарплата в Петербурге к 2029 году достигнет 170 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Среднемесячная номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге, по прогнозам, в 2029 году достигнет почти 170 тысяч рублей,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:39+0300

2026-11-03T13:39+0300

2026-11-03T13:39+0300

россия

санкт-петербург

петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Среднемесячная номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге, по прогнозам, в 2029 году достигнет почти 170 тысяч рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов. "К 2029 году, в соответствии с нашими прогнозами, среднемесячная номинальная заработная плата достигнет почти 170 тысяч рублей. За 10 лет, с 2019 года, она вырастает более чем в 2,5 раза", - сказал он, представляя на заседании законодательного собрания проект городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Согласно презентации губернатора, среднемесячная номинальная заработная плата в Петербурге в 2027 году составит 144,3 тысячи рублей, в 2028 году - 156 тысяч рублей, в 2029 году -169,7 тысячи рублей.

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россия, санкт-петербург, петербург, александр беглов