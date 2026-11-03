https://1prime.ru/20261103/zavod-874892513.html

Газоперерабатывающий завод на Кашагане планируют запустить в III квартале

Газоперерабатывающий завод на Кашагане планируют запустить в III квартале - 03.11.2026, ПРАЙМ

Газоперерабатывающий завод на Кашагане планируют запустить в III квартале

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 1 миллиард кубометров газа в год на казахстанском Кашагане планируется запустить в третьем квартале 2027 года, заявил | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:59+0300

2026-11-03T12:59+0300

2026-11-03T12:59+0300

газ

казахстан

касым-жомарт токаев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874892513.jpg?1793699996

АСТАНА, 3 ноя - ПРАЙМ. Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 1 миллиард кубометров газа в год на казахстанском Кашагане планируется запустить в третьем квартале 2027 года, заявил глава газового оператора Казахстана QazaqGaz Алибек Жамауов. Жамауов рассказал о деятельности и планах компании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. "Продолжается строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 миллиард кубометров газа в год, срок ввода в эксплуатацию запланирован на ІІІ квартал 2027 года", - сказал Жамауов, его слова приводятся в сообщении. Глава QazaqGaz добавил, что по проекту строительства второго ГПЗ "Кашаган" мощностью 2,5 миллиарда кубометров газа в год и по Карачаганакскому ГПЗ мощностью 5 миллиардов газа в год определены ЕРС-подрядчики. Жамауов сообщил также, что по проекту строительства второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" ведутся работы по инженерному проектированию, закупке оборудования и материалов, начаты строительно-монтажные работы. Вторая нитка газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" длиной около 1450 километров пройдет с запада на юг Казахстана. Она будет снабжать не только южные области, но и позволит подавать газ в центр и на север страны. В настоящее время газ качается по первой нитке, запущенной в 2015 году, она загружена на максимум и пропускает около 15 миллиардов кубометров газа в год.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, казахстан, касым-жомарт токаев