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Газоперерабатывающий завод на Кашагане планируют запустить в III квартале - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Газоперерабатывающий завод на Кашагане планируют запустить в III квартале
Газоперерабатывающий завод на Кашагане планируют запустить в III квартале - 03.11.2026, ПРАЙМ
Газоперерабатывающий завод на Кашагане планируют запустить в III квартале
Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 1 миллиард кубометров газа в год на казахстанском Кашагане планируется запустить в третьем квартале 2027 года, заявил | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:59+0300
2026-11-03T12:59+0300
газ
казахстан
касым-жомарт токаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874892513.jpg?1793699996
АСТАНА, 3 ноя - ПРАЙМ. Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 1 миллиард кубометров газа в год на казахстанском Кашагане планируется запустить в третьем квартале 2027 года, заявил глава газового оператора Казахстана QazaqGaz Алибек Жамауов. Жамауов рассказал о деятельности и планах компании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. "Продолжается строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 миллиард кубометров газа в год, срок ввода в эксплуатацию запланирован на ІІІ квартал 2027 года", - сказал Жамауов, его слова приводятся в сообщении. Глава QazaqGaz добавил, что по проекту строительства второго ГПЗ "Кашаган" мощностью 2,5 миллиарда кубометров газа в год и по Карачаганакскому ГПЗ мощностью 5 миллиардов газа в год определены ЕРС-подрядчики. Жамауов сообщил также, что по проекту строительства второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" ведутся работы по инженерному проектированию, закупке оборудования и материалов, начаты строительно-монтажные работы. Вторая нитка газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" длиной около 1450 километров пройдет с запада на юг Казахстана. Она будет снабжать не только южные области, но и позволит подавать газ в центр и на север страны. В настоящее время газ качается по первой нитке, запущенной в 2015 году, она загружена на максимум и пропускает около 15 миллиардов кубометров газа в год.
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газ, казахстан, касым-жомарт токаев
Газ, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев
12:59 03.11.2026
 
Газоперерабатывающий завод на Кашагане планируют запустить в III квартале

QazaqGaz: ГПЗ на Кашагане планируется запустить в третьем квартале 2027 года

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АСТАНА, 3 ноя - ПРАЙМ. Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 1 миллиард кубометров газа в год на казахстанском Кашагане планируется запустить в третьем квартале 2027 года, заявил глава газового оператора Казахстана QazaqGaz Алибек Жамауов.
Жамауов рассказал о деятельности и планах компании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Продолжается строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 миллиард кубометров газа в год, срок ввода в эксплуатацию запланирован на ІІІ квартал 2027 года", - сказал Жамауов, его слова приводятся в сообщении.
Глава QazaqGaz добавил, что по проекту строительства второго ГПЗ "Кашаган" мощностью 2,5 миллиарда кубометров газа в год и по Карачаганакскому ГПЗ мощностью 5 миллиардов газа в год определены ЕРС-подрядчики.
Жамауов сообщил также, что по проекту строительства второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" ведутся работы по инженерному проектированию, закупке оборудования и материалов, начаты строительно-монтажные работы.
Вторая нитка газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" длиной около 1450 километров пройдет с запада на юг Казахстана. Она будет снабжать не только южные области, но и позволит подавать газ в центр и на север страны. В настоящее время газ качается по первой нитке, запущенной в 2015 году, она загружена на максимум и пропускает около 15 миллиардов кубометров газа в год.
 
ГазКАЗАХСТАНКасым-Жомарт Токаев
 
 
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