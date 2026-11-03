https://1prime.ru/20261103/zelenskiy-874910712.html
Зеленский заявил, что хочет личной встречи с Путиным
Зеленский заявил, что хочет личной встречи с Путиным - 03.11.2026, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что хочет личной встречи с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что не хочет телефонного разговора, а хочет личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако снова отказался от визита... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:53+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не хочет телефонного разговора, а хочет личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако снова отказался от визита в Москву. В ходе выступления на пресс-конференции в Германии во вторник Зеленский отказался от идеи провести прямой телефонный разговор с Путиным, заявив, что вопросы урегулирования конфликта стоит обсуждать только в ходе личной встречи. При этом он в очередной раз отверг приглашение российского руководства посетить для переговоров Москву. Путин ранее не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также отмечал, что позиция РФ о возможности встречи Путина с Зеленским известна, при желании он может приехать в российскую столицу, гарантии безопасности будут обеспечены, при этом Зеленский прекрасно знает, какие решения нужно принять. Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live", отвечая 30 октября на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с Зеленским, заявил, что из Киева никто пока не звонил.
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РОССИЯ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, УКРАИНА
Зеленский заявил, что хочет личной встречи с Путиным
Зеленский заявил, что не хочет телефонного разговора, а хочет личной встречи с Путиным
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не хочет телефонного разговора, а хочет личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако снова отказался от визита в Москву.
В ходе выступления на пресс-конференции в Германии во вторник Зеленский отказался от идеи провести прямой телефонный разговор с Путиным, заявив, что вопросы урегулирования конфликта стоит обсуждать только в ходе личной встречи. При этом он в очередной раз отверг приглашение российского руководства посетить для переговоров Москву.
Путин ранее не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также отмечал, что позиция РФ о возможности встречи Путина с Зеленским известна, при желании он может приехать в российскую столицу, гарантии безопасности будут обеспечены, при этом Зеленский прекрасно знает, какие решения нужно принять.
Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live", отвечая 30 октября на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с Зеленским, заявил, что из Киева никто пока не звонил.
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