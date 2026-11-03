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"Зуб за зуб": Прибалтика напугала Европу новой идеей против России

"Зуб за зуб": Прибалтика напугала Европу новой идеей против России - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Зуб за зуб": Прибалтика напугала Европу новой идеей против России

Идея властей прибалтийских стран запретить транзит российского зерна через территорию Евросоюза не может быть реализована. Однако дискуссия обнажила глубокий... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T07:07+0300

2026-11-03T07:07+0300

2026-11-03T07:07+0300

статья

сельское хозяйство

эстония

балтия

казахстан

ес

зерно

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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. Идея властей прибалтийских стран запретить транзит российского зерна через территорию Евросоюза не может быть реализована. Однако дискуссия обнажила глубокий раскол внутри ЕС: одни видят в этом инструмент давления на Москву, другие — прямую угрозу собственной экономике и продовольственной безопасности. Разбираемся, чего добивается Балтия, почему Брюссель медлит и кто в итоге заплатит по счетам.Ищи, кому выгодно9 октября 2026 года премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Литвы Гитанас Науседа направили совместное письмо председателю Евросовета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.Лидеры трех стран заявили, что Россия пытается ослабить экономику Украины и одновременно ищет новые маршруты для экспорта своего зерна — в том числе через Балтийское море. По их мнению, Евросоюз не должен предоставлять Москве возможность использовать свою инфраструктуру — порты и логистические цепочки, — чтобы компенсировать экономические последствия и получать прибыль от перевозки сельхозпродукции.За политической риторикой скрывается вполне конкретная экономическая подоплека. Как поясняет политический консультант, руководитель проектов КГ "Полилог" Руслан Андреев, потребность в транзите зерна через балтийские порты возникла из-за нестабильной ситуации в Черном и Азовском морях. В конце 2025 года Эстония и Казахстан заключили соглашение о транзите пшеницы, предусматривающее предоставление эстонской стороной 90 дней бесплатного хранения грузов в портах Силламяэ и Мууга."Однако при заключении сделки не учли один важный фактор: решающее значение имеет позиция России, поскольку именно по нашей территории проходит транзитный маршрут. Разумеется, мы не разрешили этот транзит, учитывая, что Эстония блокирует экспорт российской сельскохозяйственной продукции. Зуб за зуб", — отмечает Андреев.Теперь поставки казахского зерна идут через российские порты - Высоцк и Мурманск, которые могут поставить миру от 5 до 10 миллионов тонн зерна в год. Совокупные потенциальные мощности северо-западных портов России превышают 20 миллионов тонн в год.Эстония же может потерять 38 миллионов евро, предусмотренных соглашением с Казахстаном. Неудивительно, что она ополчилась на российский транзит, добавил эксперт.Слово за еврорегуляторамиВпрочем, официального запрета из Брюсселя не последовало. А в ходе дискуссий прозвучали весомые контраргументы, которые объясняют, почему к инициативе отнеслись осторожно.Показательно, что одним из первых против выступил сам инициатор — премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он публично пояснил: у ЕС есть эксклюзивное право определять тарифные и транзитные вопросы, поэтому отдельная страна не может в одностороннем порядке ввести запрет — это грозит масштабными судебными исками, по его оценкам, на сумму от 200 до 800 миллионов евро.Кроме того, он отметил, что зерно, идущее транзитом, часто уже принадлежит покупателям из третьих стран — США, Швейцарии, Японии, — и полный запрет ударил бы по ним.Доктор экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин также скептичен в оценке перспектив инициативы."Вряд ли европейские регуляторы на такую меру согласятся: не захотят выпускать контроль за товарооборотом", — считает эксперт.Он напоминает, что в 2023 году страны-импортеры уже пытались вводить ограничения на транзит украинского зерна, но Еврокомиссия назвала односторонние ограничения неприемлемыми.При этом Зайнуллин не исключает дальнейшего обострения: "Вполне возможно, что эти ограничения будут, но они окажутся очень губительны для европейской экономики", - рассуждает он.Чье зерно на самом делеКлючевая проблема инициативы Балтии — юридическая. С точки зрения международного права такие ограничения прямо противоречат нормам Всемирной торговой организации."Судебные процессы могут занять несколько лет, вполне возможно, что закончатся тогда, когда действующие чиновники и Прибалтийских стран, и Евросоюза уже уйдут в отставку", — отмечает Сергей Зайнуллин.Но куда важнее экономический аспект. Большая часть зерна, которое идет транзитом, уже закуплена и находится в собственности европейских трейдеров. Таким образом, ущерб будет нанесен не столько России, сколько европейским же компаниям.Считаем убыткиТранзит стоит денег — и немалых. По оценкам латвийского Министерства транспорта, потери от запрета составят 250 миллионов евро для портов и логистических компаний и еще 40 миллионов евро для железной дороги. Плюс, вполне возможно, что без российского транзита, из-за необходимости содержания железных дорог, тарифы на внутренние железнодорожные перевозки в прибалтийских странах могут вырасти вплоть до трех раз.Эстония уже потеряла все, что могла: транзит минимален. Вдобавок к уже упомянутым 38 миллионам ей придется продолжать субсидировать собственную железнодорожную инфраструктуру, ежегодно выделяя из государственного бюджета от 25 до 32 миллионов еврона покрытие убытков"В совокупности потери прибалтийских стран от российского транзита зерна могут составить до полумиллиарда евро", - подсчитал ЗайнуллинПризрак голодаНаиболее серьезные последствия — глобальные. Как отмечает Сергей Зайнуллин, ограничения ужесточат ситуацию на рынке зерна, потому что наложатся на более тяжелые факторы, такие как блокировка Черного моря, через которое за сезон уходило порядка 50 миллионов тонн."В августе пшеница выросла больше чем на 20%, и запрет прибалтийского транзита, конечно, ситуацию усугубит, и стоимость зерна для потребителей, особенно в западном направлении, вырастет — для европейских потребителей, для африканских стран, для ближневосточного региона, для азиатских стран", — предупреждает эксперт.Это ухудшит продовольственную безопасность во всем мире и окончательно похоронит достижение целей устойчивого развития ООН в сфере борьбы с голодом. Угроза актуальна, прежде всего, для стран глобального Юга, сильнее всего зависящих от российских поставок.Но и для обеспеченных европейцев цены вырастут. Из-за аномальной жары, проблем с дизельным топливом и минеральными удобрениями стоимость их собственной продукции растет. А из-за ограничений на поставки удобрений и энергоносителей из России урожайность у европейских фермеров продолжит падать.Как резюмирует Руслан Андреев, действия стран Балтии "укладываются в общую линию противостояния с нашей страной". Однако в этой парадигме они рискуют остаться одни — с потерями, которые никому не компенсируют.Россия тем временем переориентирует логистику на собственные порты и расширяет сотрудничество с Казахстаном. Балтия, похоже, борется с прошлым, пока будущее уже строится в обход ее инфраструктуры.

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Роман Серов https://img.cdn1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://img.cdn1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

сельское хозяйство, эстония, балтия, казахстан, ес, зерно