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Хрулев: при оплате фальшивой квитанции ЖКХ нужно сразу звонить в банк
Хрулев: при оплате фальшивой квитанции ЖКХ нужно сразу звонить в банк - 03.11.2026, ПРАЙМ
Хрулев: при оплате фальшивой квитанции ЖКХ нужно сразу звонить в банк
Россиянам, оплатившим фальшивую квитанцию ЖКХ, нужно сразу сообщить об этом в банк и попросить остановить платеж или инициировать возврат средств, рассказал РИА | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T01:16+0300
2026-11-03T01:16+0300
2026-11-03T08:25+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, оплатившим фальшивую квитанцию ЖКХ, нужно сразу сообщить об этом в банк и попросить остановить платеж или инициировать возврат средств, рассказал РИА Новости вице-президент "Силы диалога" Дмитрий Хрулев. "Если из поддельной квитанции деньги ушли другому получателю, нужно сразу позвонить в свой банк. Сотруднику следует назвать сумму, время и номер операции из чека. В обращении нужно сообщить, что платеж сделан из-за обмана, и попросить остановить его либо начать возврат. Банк зарегистрирует обращение, его номер следует сохранить вместе с чеком и фотографией квитанции", - сказал он. При этом сам банк сможет отменить платеж, пока деньги еще не списаны, но после зачисления средств банк не сможет сам забрать их со счета получателя - он направит запрос в банк получателя и попросит вернуть сумму. А при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) деньги зачисляются почти мгновенно, поэтому звонить в банк нужно сразу после обнаружения подделки. Более того, бывают случаи, когда расходы возмещает банк - это происходит, когда реквизиты получателя уже находились в базе Банка России о мошеннических операциях, а банк провел платеж с нарушением обязательных защитных мер. Одновременно нужно обратиться и в полицию и получить подтверждение регистрации заявления, так как для возврата денег понадобятся поддельная квитанция, банковский чек, выписка и номера обращений в банк и полицию.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Хрулев: при оплате фальшивой квитанции ЖКХ нужно сразу звонить в банк
Эксперт Хрулев: оплатившим фальшивую квитанцию ЖКХ нужно сразу обратиться в банк
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, оплатившим фальшивую квитанцию ЖКХ, нужно сразу сообщить об этом в банк и попросить остановить платеж или инициировать возврат средств, рассказал РИА Новости вице-президент "Силы диалога" Дмитрий Хрулев.
"Если из поддельной квитанции деньги ушли другому получателю, нужно сразу позвонить в свой банк. Сотруднику следует назвать сумму, время и номер операции из чека. В обращении нужно сообщить, что платеж сделан из-за обмана, и попросить остановить его либо начать возврат. Банк зарегистрирует обращение, его номер следует сохранить вместе с чеком и фотографией квитанции", - сказал он.
При этом сам банк сможет отменить платеж, пока деньги еще не списаны, но после зачисления средств банк не сможет сам забрать их со счета получателя - он направит запрос в банк получателя и попросит вернуть сумму.
А при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) деньги зачисляются почти мгновенно, поэтому звонить в банк нужно сразу после обнаружения подделки.
Более того, бывают случаи, когда расходы возмещает банк - это происходит, когда реквизиты получателя уже находились в базе Банка России о мошеннических операциях, а банк провел платеж с нарушением обязательных защитных мер.
Одновременно нужно обратиться и в полицию и получить подтверждение регистрации заявления, так как для возврата денег понадобятся поддельная квитанция, банковский чек, выписка и номера обращений в банк и полицию.