https://1prime.ru/20261104/adygejsk-874915583.html
В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON
В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON
Пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел в результате атаки БПЛА, сведений о пострадавших не поступало, возгорание ликвидируют,... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T05:09+0300
2026-11-04T05:09+0300
2026-11-04T05:09+0300
бизнес
россия
адыгея
ozon
мчс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874915583.jpg?1793758175
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел в результате атаки БПЛА, сведений о пострадавших не поступало, возгорание ликвидируют, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске. К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели... сведений о пострадавших или погибших не поступало", - написал Кумпилов в канале на платформе "Макс".
Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.
В пресс-службе OZON сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.
адыгея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, адыгея, ozon, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Адыгея, Ozon, МЧС
В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON
Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о пожаре на территории логистического центра O ON
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел в результате атаки БПЛА, сведений о пострадавших не поступало, возгорание ликвидируют, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске. К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели... сведений о пострадавших или погибших не поступало", - написал Кумпилов в канале на платформе "Макс".
Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.
В пресс-службе OZON сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.