https://1prime.ru/20261104/adygejsk-874915583.html

В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON

В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON

Пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел в результате атаки БПЛА, сведений о пострадавших не поступало, возгорание ликвидируют,... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T05:09+0300

2026-11-04T05:09+0300

2026-11-04T05:09+0300

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россия

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел в результате атаки БПЛА, сведений о пострадавших не поступало, возгорание ликвидируют, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске. К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели... сведений о пострадавших или погибших не поступало", - написал Кумпилов в канале на платформе "Макс". Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета. В пресс-службе OZON сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.

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бизнес, россия, адыгея, ozon, мчс