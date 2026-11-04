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В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON - 04.11.2026, ПРАЙМ
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В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON
В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON
Пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел в результате атаки БПЛА, сведений о пострадавших не поступало, возгорание ликвидируют,... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T05:09+0300
2026-11-04T05:09+0300
бизнес
россия
адыгея
ozon
мчс
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел в результате атаки БПЛА, сведений о пострадавших не поступало, возгорание ликвидируют, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске. К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели... сведений о пострадавших или погибших не поступало", - написал Кумпилов в канале на платформе "Макс". Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета. В пресс-службе OZON сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.
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бизнес, россия, адыгея, ozon, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Адыгея, Ozon, МЧС
05:09 04.11.2026
 
В Адыгейске произошел пожар в логистическом центре O ON

Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о пожаре на территории логистического центра O ON

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске произошел в результате атаки БПЛА, сведений о пострадавших не поступало, возгорание ликвидируют, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске. К ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели... сведений о пострадавших или погибших не поступало", - написал Кумпилов в канале на платформе "Макс".
Глава республики отметил, что на месте пожара работают правоохранители, руководства всех служб и ведомств, администрации муниципалитета.
В пресс-службе OZON сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты, добавили в компании.
 
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