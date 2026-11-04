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Акции SpaceX и Tesla теряют более 5% капитализации на предторгах - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Акции SpaceX и Tesla теряют более 5% капитализации на предторгах
Акции SpaceX и Tesla теряют более 5% капитализации на предторгах - 04.11.2026, ПРАЙМ
Акции SpaceX и Tesla теряют более 5% капитализации на предторгах
Акции компаний SpaceX и Tesla бизнесмена Илона Маска теряют более 5% капитализации на предторгах среды после промежуточных выборов в конгресс США,... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T16:00+0300
2026-11-04T16:00+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Акции компаний SpaceX и Tesla бизнесмена Илона Маска теряют более 5% капитализации на предторгах среды после промежуточных выборов в конгресс США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.35 мск цена акций SpaceX на предторгах в США падает на 5,8% относительно предыдущего закрытия - до 133,12 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов вторника акции поднялись в цене на 3,62%, до 141,31 доллара. Акции Tesla в то же время дешевеют на 5,52% - до 376,52 доллара. По итогам торгов вторника эти акции снизились в цене на 1,32%, до 398,5 доллара. Рынки следят за событиями в США. На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Согласно прогнозу телеканала CNN, демократы получат большинство в палате представителей. Кроме того, согласно прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места. Аналитики рассуждают о том, как негативно эти результаты скажутся на бизнесе Маска. И дело не только в том, что бизнесмен пожертвовал свыше 445 миллионов долларов, а на президентских выборах поддерживал Дональда Трампа. "Победа демократов на выборах в конгресс усилит давление на технологический сектор, может привести к ужесточению регулирования в сфере искусственного интеллекта и, возможно, замедлит тот безудержный, хаотичный рост, который мы наблюдаем ежедневно и к которому уже привыкли", - приводит агентство Рейтер мнение генерального директора Longbow Asset Management Джейка Доллархайда (Jake Dollarhide). SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов. Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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рынок, торги, акции, сша, дональд трамп, spacex, tesla, конгресс сша, toyota camry
Рынок, Торги, Акции, США, Дональд Трамп, SpaceX, Tesla, Конгресс США, Toyota Camry
16:00 04.11.2026
 
Акции SpaceX и Tesla теряют более 5% капитализации на предторгах

Акции SpaceX и Tesla теряют более 5% капитализации на предторгах среды

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Акции компаний SpaceX и Tesla бизнесмена Илона Маска теряют более 5% капитализации на предторгах среды после промежуточных выборов в конгресс США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.35 мск цена акций SpaceX на предторгах в США падает на 5,8% относительно предыдущего закрытия - до 133,12 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов вторника акции поднялись в цене на 3,62%, до 141,31 доллара.
Акции Tesla в то же время дешевеют на 5,52% - до 376,52 доллара. По итогам торгов вторника эти акции снизились в цене на 1,32%, до 398,5 доллара.
Рынки следят за событиями в США. На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Согласно прогнозу телеканала CNN, демократы получат большинство в палате представителей. Кроме того, согласно прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.
Аналитики рассуждают о том, как негативно эти результаты скажутся на бизнесе Маска. И дело не только в том, что бизнесмен пожертвовал свыше 445 миллионов долларов, а на президентских выборах поддерживал Дональда Трампа.
"Победа демократов на выборах в конгресс усилит давление на технологический сектор, может привести к ужесточению регулирования в сфере искусственного интеллекта и, возможно, замедлит тот безудержный, хаотичный рост, который мы наблюдаем ежедневно и к которому уже привыкли", - приводит агентство Рейтер мнение генерального директора Longbow Asset Management Джейка Доллархайда (Jake Dollarhide).
SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.
Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
 
РынокТоргиАкцииСШАДональд ТрампSpaceXTeslaКонгресс СШАToyota Camry
 
 
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