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Аналитики: дефицит торгового баланса США в сентябре вырос до $108 млрд

Аналитики: дефицит торгового баланса США в сентябре вырос до $108 млрд - 04.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики: дефицит торгового баланса США в сентябре вырос до $108 млрд

Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос до 108 миллиардов долларов со 105,6 миллиарда в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T08:16+0300

2026-11-04T08:16+0300

2026-11-04T08:16+0300

мировая экономика

финансы

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос до 108 миллиардов долларов со 105,6 миллиарда в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует Бюро экономического анализа министерства торговли страны в среду, 4 ноября, в 16.30 мск. В 12.00 мск компания S&P Global обнародует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны в октябре. Аналитики полагают, что за месяц показатель снизился до 51,9 пункта с уровня сентября в 53,1 пункта, как и показала предварительная оценка. В 13.00 мск Евростат опубликует данные о годовой инфляции в еврозоне в октябре. Аналитики считают, что, по предварительной оценке, показатель вырос до 4% с уровня сентября в 3,8%. В 16.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о динамике рабочих мест в частных компаниях США в месячном выражении. Аналитики считают, что в октябре показатель вырос на 69 тысяч. В 18.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. По прогнозам аналитиков, в октябре показатель снизился до 54,8% с уровня сентября в 54,9%. В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 октября. За неделю по 23 октября показатель снизился на 1,9 миллиона баррелей, до 410,6 миллиона.

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мировая экономика, финансы, сша, евростат