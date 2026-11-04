Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Binance назвала хакерскую атаку на свои кошельки сложной - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/ataka-874915862.html
Binance назвала хакерскую атаку на свои кошельки сложной
Binance назвала хакерскую атаку на свои кошельки сложной - 04.11.2026, ПРАЙМ
Binance назвала хакерскую атаку на свои кошельки сложной
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance назвала "крайне сложной" и многоуровневой хакерскую атаку на свои кошельки, которой она подверглась 29 октября,... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T05:48+0300
2026-11-04T05:48+0300
технологии
финансы
binance
financial times
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874915862.jpg?1793760527
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance назвала "крайне сложной" и многоуровневой хакерскую атаку на свои кошельки, которой она подверглась 29 октября, операция включала проведение фиктивных собеседований и распространение вредоносного программного обеспечения, говорится в отчете на сайте биржи. На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Binance опубликовала на своем сайте отчет по инциденту, в котором представила предварительные данные расследования. "Наше текущее расследование показывает, что речь идет о сложной многоэтапной кампании. Это не было каким-то отдельным, изолированным взломом или простым фишинговым инцидентом", - говорится в отчете. По данным биржи, во время инцидента использовался целый комплекс методов: методы социальной инженерии, в частности проведение фиктивных собеседований при приеме на работу, распространение вредоносного программного обеспечения, компрометация внутренних инструментов на базе искусственного интеллекта, взлом конечных устройств. Биржа уточняет, что по состоянию на 31 октября после атаки она покрыла 98% суммы ущерба от взлома. Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, binance, financial times
Технологии, Финансы, Binance, Financial Times
05:48 04.11.2026
 
Binance назвала хакерскую атаку на свои кошельки сложной

Binance назвала хакерскую атаку на свои кошельки сложной и многоуровневой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance назвала "крайне сложной" и многоуровневой хакерскую атаку на свои кошельки, которой она подверглась 29 октября, операция включала проведение фиктивных собеседований и распространение вредоносного программного обеспечения, говорится в отчете на сайте биржи.
На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Binance опубликовала на своем сайте отчет по инциденту, в котором представила предварительные данные расследования.
"Наше текущее расследование показывает, что речь идет о сложной многоэтапной кампании. Это не было каким-то отдельным, изолированным взломом или простым фишинговым инцидентом", - говорится в отчете.
По данным биржи, во время инцидента использовался целый комплекс методов: методы социальной инженерии, в частности проведение фиктивных собеседований при приеме на работу, распространение вредоносного программного обеспечения, компрометация внутренних инструментов на базе искусственного интеллекта, взлом конечных устройств.
Биржа уточняет, что по состоянию на 31 октября после атаки она покрыла 98% суммы ущерба от взлома.
Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.
 
ТехнологииФинансыBinanceFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала