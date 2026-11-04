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Binance назвала хакерскую атаку на свои кошельки сложной

Binance назвала хакерскую атаку на свои кошельки сложной - 04.11.2026, ПРАЙМ

Binance назвала хакерскую атаку на свои кошельки сложной

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance назвала "крайне сложной" и многоуровневой хакерскую атаку на свои кошельки, которой она подверглась 29 октября,... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T05:48+0300

2026-11-04T05:48+0300

2026-11-04T05:48+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance назвала "крайне сложной" и многоуровневой хакерскую атаку на свои кошельки, которой она подверглась 29 октября, операция включала проведение фиктивных собеседований и распространение вредоносного программного обеспечения, говорится в отчете на сайте биржи. На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Binance опубликовала на своем сайте отчет по инциденту, в котором представила предварительные данные расследования. "Наше текущее расследование показывает, что речь идет о сложной многоэтапной кампании. Это не было каким-то отдельным, изолированным взломом или простым фишинговым инцидентом", - говорится в отчете. По данным биржи, во время инцидента использовался целый комплекс методов: методы социальной инженерии, в частности проведение фиктивных собеседований при приеме на работу, распространение вредоносного программного обеспечения, компрометация внутренних инструментов на базе искусственного интеллекта, взлом конечных устройств. Биржа уточняет, что по состоянию на 31 октября после атаки она покрыла 98% суммы ущерба от взлома. Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, binance, financial times