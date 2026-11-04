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Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну

Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну - 04.11.2026, ПРАЙМ

Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну

Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну нетто, что стало максимумом чистых закупок в этом году, следует из сообщения Всемирного... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T14:15+0300

2026-11-04T14:15+0300

2026-11-04T14:15+0300

финансы

банки

узбекистан

казахстан

чехия

банк россии

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну нетто, что стало максимумом чистых закупок в этом году, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "В сентябре центральные банки продолжили наращивать запасы золота, сообщив о чистых закупках в объеме 61 тонны, что стало самым высоким месячным показателем за 2026 год на данный момент", - говорится в сообщении. Крупнейшим покупателем золота стал центробанк Польши (25 тонн), на втором месте - центробанк Китая (23 тонны), который продолжает наращивать запасы уже 23 месяц подряд. За ним следуют регуляторы Узбекистана и Казахстана, закупившие 7 и 5 тонн золота соответственно. Также золото приобретали центробанки Иордании (4 тонны), Чехии (2 тонны) и Боливии (1 тонну). При этом крупнейшим продавцом в этом месяце стала Банк России, продав 6 тонн золота, следует из сообщения совета. С начала года крупнейшими покупателями золота среди центральных банков также стали польский и китайский, которые увеличили свои золотые резервы на 123 и 103 тонны соответственно. А чистые закупки золота центробанками Узбекистана, Казахстана, Чехии, Сингапура и Чили за эти три квартала превысили 10 тонн у каждого. Крупнейшим продавцом в текущем году стал центробанк Турции, сокративший золотые резервы на 82 тонны, причем основная часть продаж пришлась на первый квартал. Центробанк России продавал каждый месяц, в итоге избавившись от 62 тонн золота.

узбекистан

казахстан

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финансы, банки, узбекистан, казахстан, чехия, банк россии