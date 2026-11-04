Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/banki-874921250.html
Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну
Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну - 04.11.2026, ПРАЙМ
Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну
Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну нетто, что стало максимумом чистых закупок в этом году, следует из сообщения Всемирного... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T14:15+0300
2026-11-04T14:15+0300
финансы
банки
узбекистан
казахстан
чехия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874921250.jpg?1793790924
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну нетто, что стало максимумом чистых закупок в этом году, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "В сентябре центральные банки продолжили наращивать запасы золота, сообщив о чистых закупках в объеме 61 тонны, что стало самым высоким месячным показателем за 2026 год на данный момент", - говорится в сообщении. Крупнейшим покупателем золота стал центробанк Польши (25 тонн), на втором месте - центробанк Китая (23 тонны), который продолжает наращивать запасы уже 23 месяц подряд. За ним следуют регуляторы Узбекистана и Казахстана, закупившие 7 и 5 тонн золота соответственно. Также золото приобретали центробанки Иордании (4 тонны), Чехии (2 тонны) и Боливии (1 тонну). При этом крупнейшим продавцом в этом месяце стала Банк России, продав 6 тонн золота, следует из сообщения совета. С начала года крупнейшими покупателями золота среди центральных банков также стали польский и китайский, которые увеличили свои золотые резервы на 123 и 103 тонны соответственно. А чистые закупки золота центробанками Узбекистана, Казахстана, Чехии, Сингапура и Чили за эти три квартала превысили 10 тонн у каждого. Крупнейшим продавцом в текущем году стал центробанк Турции, сокративший золотые резервы на 82 тонны, причем основная часть продаж пришлась на первый квартал. Центробанк России продавал каждый месяц, в итоге избавившись от 62 тонн золота.
узбекистан
казахстан
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, узбекистан, казахстан, чехия, банк россии
Финансы, Банки, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ЧЕХИЯ, Банк России
14:15 04.11.2026
 
Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну

WGC: центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну нетто

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Центральные банки мира в сентябре увеличили золотые резервы на 61 тонну нетто, что стало максимумом чистых закупок в этом году, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"В сентябре центральные банки продолжили наращивать запасы золота, сообщив о чистых закупках в объеме 61 тонны, что стало самым высоким месячным показателем за 2026 год на данный момент", - говорится в сообщении.
Крупнейшим покупателем золота стал центробанк Польши (25 тонн), на втором месте - центробанк Китая (23 тонны), который продолжает наращивать запасы уже 23 месяц подряд. За ним следуют регуляторы Узбекистана и Казахстана, закупившие 7 и 5 тонн золота соответственно. Также золото приобретали центробанки Иордании (4 тонны), Чехии (2 тонны) и Боливии (1 тонну).
При этом крупнейшим продавцом в этом месяце стала Банк России, продав 6 тонн золота, следует из сообщения совета.
С начала года крупнейшими покупателями золота среди центральных банков также стали польский и китайский, которые увеличили свои золотые резервы на 123 и 103 тонны соответственно. А чистые закупки золота центробанками Узбекистана, Казахстана, Чехии, Сингапура и Чили за эти три квартала превысили 10 тонн у каждого.
Крупнейшим продавцом в текущем году стал центробанк Турции, сокративший золотые резервы на 82 тонны, причем основная часть продаж пришлась на первый квартал. Центробанк России продавал каждый месяц, в итоге избавившись от 62 тонн золота.
 
ФинансыБанкиУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНЧЕХИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала