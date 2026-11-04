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BioNTech обвинили в плохом обращении с сотрудниками
BioNTech обвинили в плохом обращении с сотрудниками - 04.11.2026, ПРАЙМ
BioNTech обвинили в плохом обращении с сотрудниками
Производственный совет немецкой биотехнологической компании BioNTech направил руководству компании письмо с обвинениями в плохом обращении с сотрудниками,... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T01:00+0300
2026-11-04T01:00+0300
2026-11-04T01:00+0300
бизнес
промышленность
германия
сингапур
biontech
handelsblatt
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БЕРЛИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Производственный совет немецкой биотехнологической компании BioNTech направил руководству компании письмо с обвинениями в плохом обращении с сотрудниками, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на текст письма.
"Производственный совет компании BioNTech в своем письме подвергает резкой критике правление биотехнологической компании. В нем представители работников осуждают отношение к сотрудникам в рамках текущей реорганизации компании", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, сотрудники компании рассказали о страхе за свои рабочие места на фоне реорганизации. Рабочие компании жаловались на конкретные случаи проявления сексизма, расизма, дискриминации и угроз внутри BioNTech. При этом сотрудники также заявили о недоверии по отношению к системе "информаторов", через которую, как предполагается, рабочие могут сообщить о своих проблемах на рабочем месте руководству.
Также производственный совет подверг критике застой в принятии решений руководством компании на фоне предстоящего ухода ее основателей Угура Шахина и Озлем Тюречи. Им на смену должен прийти Гвидо Олькерс, который займет должность главы правления. Однако ему только предстоит приступить к своим обязанностям. Согласно сообщению Handelsblatt, это должно произойти не позднее 1 февраля 2027 года. В этой связи в компании образуется управленческий вакуум, а производственный совет заявил, что часто слышит от руководства, что перед принятием решений нужно "подождать Гвидо".
На этом фоне производственный совет потребовал от руководства компании обеспечить конфиденциальность каналов связи для сотрудников, желающих сообщить о случаях неправомерного поведения и других инцидентах. Также производственный совет потребовал сделать более прозрачным информирование сотрудников о том, как реорганизация может отразиться на отдельных подразделениях, площадках и рабочих местах.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что BioNTech закроет несколько предприятий в Германии, которые не удалось продать на фоне переориентации производства, развернутого в период пандемии коронавируса. В мае BioNTech сообщала, что намерена найти покупателей для своих предприятий в немецких городах Идар-Оберштайн, Марбург и Тюбинген, а также для площадки в Сингапуре.
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бизнес, промышленность, германия, сингапур, biontech, handelsblatt
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, СИНГАПУР, BioNTech, Handelsblatt
BioNTech обвинили в плохом обращении с сотрудниками
Handelsblatt: BioNTech обвинили в плохом обращении с сотрудниками
БЕРЛИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Производственный совет немецкой биотехнологической компании BioNTech направил руководству компании письмо с обвинениями в плохом обращении с сотрудниками, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на текст письма.
"Производственный совет компании BioNTech в своем письме подвергает резкой критике правление биотехнологической компании. В нем представители работников осуждают отношение к сотрудникам в рамках текущей реорганизации компании", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, сотрудники компании рассказали о страхе за свои рабочие места на фоне реорганизации. Рабочие компании жаловались на конкретные случаи проявления сексизма, расизма, дискриминации и угроз внутри BioNTech. При этом сотрудники также заявили о недоверии по отношению к системе "информаторов", через которую, как предполагается, рабочие могут сообщить о своих проблемах на рабочем месте руководству.
Также производственный совет подверг критике застой в принятии решений руководством компании на фоне предстоящего ухода ее основателей Угура Шахина и Озлем Тюречи. Им на смену должен прийти Гвидо Олькерс, который займет должность главы правления. Однако ему только предстоит приступить к своим обязанностям. Согласно сообщению Handelsblatt, это должно произойти не позднее 1 февраля 2027 года. В этой связи в компании образуется управленческий вакуум, а производственный совет заявил, что часто слышит от руководства, что перед принятием решений нужно "подождать Гвидо".
На этом фоне производственный совет потребовал от руководства компании обеспечить конфиденциальность каналов связи для сотрудников, желающих сообщить о случаях неправомерного поведения и других инцидентах. Также производственный совет потребовал сделать более прозрачным информирование сотрудников о том, как реорганизация может отразиться на отдельных подразделениях, площадках и рабочих местах.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что BioNTech закроет несколько предприятий в Германии, которые не удалось продать на фоне переориентации производства, развернутого в период пандемии коронавируса. В мае BioNTech сообщала, что намерена найти покупателей для своих предприятий в немецких городах Идар-Оберштайн, Марбург и Тюбинген, а также для площадки в Сингапуре.