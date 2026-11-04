https://1prime.ru/20261104/biznes-874923705.html

Европейский бизнес может уже сегодня готовиться к возвращению в Россию

Европейский бизнес может уже сегодня готовиться к возвращению в Россию - 04.11.2026, ПРАЙМ

Европейский бизнес может уже сегодня готовиться к возвращению в Россию

Европейский бизнес может уже сегодня начинать готовиться к возвращению на российский рынок, считает генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T17:31+0300

2026-11-04T17:31+0300

2026-11-04T17:33+0300

бизнес

россия

владимир путин

росконгресс

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Европейский бизнес может уже сегодня начинать готовиться к возвращению на российский рынок, считает генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. "Когда европейский бизнес возвращается на российский рынок, нужно начинать с чистого листа... Мы можем заново понять, почему хотим возобновить сотрудничество. Бизнес может уже сегодня начинать готовиться", - сказал Шиллинг на сессии Международной недели "Народы России". По его словам, объем рынка, перспективы роста и развитая потребительской среды в России остаются фундаментальными преимуществами для иностранных инвесторов. Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, росконгресс