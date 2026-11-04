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Европейский бизнес может уже сегодня готовиться к возвращению в Россию - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Европейский бизнес может уже сегодня готовиться к возвращению в Россию
Европейский бизнес может уже сегодня готовиться к возвращению в Россию - 04.11.2026, ПРАЙМ
Европейский бизнес может уже сегодня готовиться к возвращению в Россию
Европейский бизнес может уже сегодня начинать готовиться к возвращению на российский рынок, считает генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:31+0300
2026-11-04T17:33+0300
бизнес
россия
владимир путин
росконгресс
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Европейский бизнес может уже сегодня начинать готовиться к возвращению на российский рынок, считает генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. "Когда европейский бизнес возвращается на российский рынок, нужно начинать с чистого листа... Мы можем заново понять, почему хотим возобновить сотрудничество. Бизнес может уже сегодня начинать готовиться", - сказал Шиллинг на сессии Международной недели "Народы России". По его словам, объем рынка, перспективы роста и развитая потребительской среды в России остаются фундаментальными преимуществами для иностранных инвесторов. Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.
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бизнес, россия, владимир путин, росконгресс
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Росконгресс
17:31 04.11.2026 (обновлено: 17:33 04.11.2026)
 
Европейский бизнес может уже сегодня готовиться к возвращению в Россию

Эксперт Шиллинг: европейский бизнес может уже сегодня готовиться к возвращению на рынок РФ

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Европейский бизнес может уже сегодня начинать готовиться к возвращению на российский рынок, считает генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.
Магазин ИКЕА в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2026
Экс-советник премьера Греции раскрыл, когда западные компании вернутся в РФ
15:12
"Когда европейский бизнес возвращается на российский рынок, нужно начинать с чистого листа... Мы можем заново понять, почему хотим возобновить сотрудничество. Бизнес может уже сегодня начинать готовиться", - сказал Шиллинг на сессии Международной недели "Народы России".
По его словам, объем рынка, перспективы роста и развитая потребительской среды в России остаются фундаментальными преимуществами для иностранных инвесторов.
Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинРосконгресс
 
 
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