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Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 86 тысяч
Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 86 тысяч - 04.11.2026, ПРАЙМ
Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 86 тысяч
Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 86 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T16:34+0300
2026-11-04T16:34+0300
2026-11-04T16:34+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 86 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только на 69 тысяч.
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мировая экономика, сша
Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 86 тысяч
ADP: число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 86 тысяч
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 86 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только на 69 тысяч.