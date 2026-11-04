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Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 86 тысяч

Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 86 тысяч - 04.11.2026, ПРАЙМ

Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 86 тысяч

Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 86 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T16:34+0300

2026-11-04T16:34+0300

2026-11-04T16:34+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 86 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только на 69 тысяч.

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мировая экономика, сша