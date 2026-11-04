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Число беспилотных трамваев в Москве увеличится до 15 до конца 2026 года
Число беспилотных трамваев в Москве увеличится до 15 до конца 2026 года - 04.11.2026, ПРАЙМ
Число беспилотных трамваев в Москве увеличится до 15 до конца 2026 года
Число беспилотных трамваев в Москве увеличится до 15 до конца 2026 года, а в 2027 году еще 25 трамваев станут беспилотными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T18:01+0300
2026-11-04T18:01+0300
2026-11-04T18:01+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Число беспилотных трамваев в Москве увеличится до 15 до конца 2026 года, а в 2027 году еще 25 трамваев станут беспилотными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"До конца 2026-го число беспилотных трамваев в столице увеличится до 15. В 2027 году еще 25 трамваев станут беспилотными", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр напомнил, что в соответствии со стратегией развития городского транспорта до 2030 года, планируется оснастить беспилотными технологиями около двух третей столичного парка, а к 2035 году - порядка 90% трамваев.
"Так точность выполнения расписания и средняя скорость движения этого вида транспорта станут еще выше", - отметил он.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Число беспилотных трамваев в Москве увеличится до 15 до конца 2026 года
Собянин: число беспилотных трамваев в Москве увеличится до 15 до конца 2026 года
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Число беспилотных трамваев в Москве увеличится до 15 до конца 2026 года, а в 2027 году еще 25 трамваев станут беспилотными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"До конца 2026-го число беспилотных трамваев в столице увеличится до 15. В 2027 году еще 25 трамваев станут беспилотными", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр напомнил, что в соответствии со стратегией развития городского транспорта до 2030 года, планируется оснастить беспилотными технологиями около двух третей столичного парка, а к 2035 году - порядка 90% трамваев.
"Так точность выполнения расписания и средняя скорость движения этого вида транспорта станут еще выше", - отметил он.