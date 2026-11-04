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Дефицит торгового баланса США в сентябре сократился на 0,7%
Дефицит торгового баланса США в сентябре сократился на 0,7% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США в сентябре сократился на 0,7%
Дефицит торгового баланса США в сентябре сократился на 0,7%, или на 690 миллионов долларов, по сравнению с пересмотренным показателем августа в 105,7 миллиарда... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:01+0300
2026-11-04T17:01+0300
2026-11-04T17:01+0300
мировая экономика
финансы
сша
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в сентябре сократился на 0,7%, или на 690 миллионов долларов, по сравнению с пересмотренным показателем августа в 105,7 миллиарда - до 105,05 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 108 миллиардов долларов с изначального уровня предыдущего месяца в 105,6 миллиарда.
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мировая экономика, финансы, сша
Мировая экономика, Финансы, США
Дефицит торгового баланса США в сентябре сократился на 0,7%
Дефицит торгового баланса США в сентябре сократился на 0,7% - до 105,05 миллиарда долларов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в сентябре сократился на 0,7%, или на 690 миллионов долларов, по сравнению с пересмотренным показателем августа в 105,7 миллиарда - до 105,05 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 108 миллиардов долларов с изначального уровня предыдущего месяца в 105,6 миллиарда.