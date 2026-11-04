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Почему дивиденды от нефти и газа обещают только мошенники

Почему дивиденды от нефти и газа обещают только мошенники - 04.11.2026, ПРАЙМ

Почему дивиденды от нефти и газа обещают только мошенники

Каждый год перед праздниками всплывает одна и та же легенда: якобы государство решило поделиться с гражданами нефтегазовыми доходами и каждому россиянину... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T02:02+0300

2026-11-04T02:02+0300

2026-11-04T02:02+0300

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социальный фонд

дивиденды

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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Каждый год перед праздниками всплывает одна и та же легенда: якобы государство решило поделиться с гражданами нефтегазовыми доходами и каждому россиянину положены "дивиденды" от продажи нефти и газа. На самом деле таких выплат в России нет и никогда не было — законодательство их не предусматривает, и никакого механизма для них не существует. О том, как устроена реальная схема распределения нефтегазовых доходов и почему на ней паразитируют мошенники, агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава.По словам эксперта, деньги от продажи нефти и газа поступают в бюджет через налоги, прежде всего налог на добычу полезных ископаемых. Часть сверхдоходов по бюджетному правилу направляется в Фонд национального благосостояния. Дальше эти средства идут на государственные расходы, в том числе на пенсии и социальные программы, но не распределяются между гражданами персонально. Модели, при которой каждый житель ежегодно получает долю ресурсной ренты, как, например, в американском штате Аляска, в России нет."Скажу прямо: таких выплат в России нет и никогда не было. Законодательство их не предусматривает, никакого механизма для них не существует", — подчеркнул Ходжа Кава.Дивиденды нефтегазовых компаний действительно существуют, но получают их только акционеры, пропорционально числу принадлежащих им акций. Выплаты идут через брокера или депозитарий, а не через Социальный фонд. Ни Социальный фонд, ни другие ведомства не звонят гражданам с предложением "оформить" такие деньги.Схема мошенников рассчитана на доверие к государству и на особый повод - например, это выплаты к Дню народного единства. Человеку звонят или пишут в мессенджере от имени Социального фонда или другого госоргана и предлагают перейти по ссылке, чтобы "рассчитать сумму", указать возраст и персональные данные или продиктовать код из СМС.Как только человек переходит по ссылке или называет код, преступники получают доступ к его устройству, персональным данным и банковским счетам. Масштаб серьезный: в прошлом году специалисты компании F6 насчитали более 300 фишинговых сайтов с "праздничными дивидендами от продажи нефти и газа.Правило простое: государство не сообщает о положенных выплатах по телефону и не просит для их получения коды из СМС, данные карты или "комиссию за оформление". "Все реальные социальные выплаты отражаются на "Госуслугах" и в личном кабинете Социального фонда. Если звонящий обещает деньги, которые вы не запрашивали, и торопит, нужно сразу класть трубку", - советует экономист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, социальный фонд, дивиденды, акции