Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/dolja-874915955.html
Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России
Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России - 04.11.2026, ПРАЙМ
Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России
Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России, на начало ноября рыбаки уже добыли свыше 2 миллионов тонн самого массового вида рыбы, что | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T05:51+0300
2026-11-04T05:51+0300
сельское хозяйство
россия
охотское море
вциом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874915955.jpg?1793760709
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России, на начало ноября рыбаки уже добыли свыше 2 миллионов тонн самого массового вида рыбы, что выше на 3,1% рекорда прошлого года, сообщили РИА Новости Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). "Доля минтая в национальном вылове достигла 50%: по данным на 3 ноября, российские рыбаки добыли свыше 2 миллионов тонн самого массового вида рыбы в России", - отметили в ассоциации. "Вылов минтая в России второй год подряд держится на рекордном уровне — выше 2 миллионов тонн. По всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна вылов уже превысил 2 миллионов тонн — это на 3,1% или 60 тысяч тонн больше уровня 2025 года и на 9,2% или 170 тысяч тонн выше уровня 2024 года", - рассказал президент АДМ Алексей Буглак. В то время как в основном районе вылова — Охотском море, на который приходится порядка половины вылова, — несколько снизился, другие районы демонстрируют опережающую динамику. Так, в Западно-Сахалинской подзоне добыча выросла вдвое – с 20,4 тысячи тонн в 2025 году до 42 тысяч тонн в 2026, в Карагинской подзоне рост составил 28% – с 55 тысяч тонн в 2025 году до 71 тысячи тонн в 2026 году, в Северо-Курильской зоне — на 22%, до 139 тысяч тонн. Прибавку в вылове обеспечил промысел в Петропавловско-Командорской и Восточно-Сахалинской подзонах. "По итогам 2026 года ожидаем сохранения положительной динамики прошлого года: вылов сохранится на уровне 2,2 миллиона тонн", — оценивает глава АДМ. Вместе с тем он напомнил, что по прогнозам рыбохозяйственной науки в ближайшие годы можно ожидать некоторого снижения вылова до средних значений, что связано со снижением нерестовой биомассы в основных промысловых районах. "При этом минтай останется самым массовым видом в стране, а Россия сохранит титул крупнейшего добытчика этого вида рыб", - добавил глава ассоциации. Минтай — главный промысловый ресурс в России и один из самых популярных видов рыб в стране, напомнили в АДМ. Сегодня его доля в "рыбной корзине" россиян превышает 20%, а, по данным ВЦИОМ, в 2026 году по популярности его опережает лишь сельдь.
охотское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, охотское море, вциом
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Охотское море, ВЦИОМ
05:51 04.11.2026
 
Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России

АДМ: доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России, на начало ноября рыбаки уже добыли свыше 2 миллионов тонн самого массового вида рыбы, что выше на 3,1% рекорда прошлого года, сообщили РИА Новости Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).
"Доля минтая в национальном вылове достигла 50%: по данным на 3 ноября, российские рыбаки добыли свыше 2 миллионов тонн самого массового вида рыбы в России", - отметили в ассоциации.
"Вылов минтая в России второй год подряд держится на рекордном уровне — выше 2 миллионов тонн. По всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна вылов уже превысил 2 миллионов тонн — это на 3,1% или 60 тысяч тонн больше уровня 2025 года и на 9,2% или 170 тысяч тонн выше уровня 2024 года", - рассказал президент АДМ Алексей Буглак.
В то время как в основном районе вылова — Охотском море, на который приходится порядка половины вылова, — несколько снизился, другие районы демонстрируют опережающую динамику.
Так, в Западно-Сахалинской подзоне добыча выросла вдвое – с 20,4 тысячи тонн в 2025 году до 42 тысяч тонн в 2026, в Карагинской подзоне рост составил 28% – с 55 тысяч тонн в 2025 году до 71 тысячи тонн в 2026 году, в Северо-Курильской зоне — на 22%, до 139 тысяч тонн. Прибавку в вылове обеспечил промысел в Петропавловско-Командорской и Восточно-Сахалинской подзонах.
"По итогам 2026 года ожидаем сохранения положительной динамики прошлого года: вылов сохранится на уровне 2,2 миллиона тонн", — оценивает глава АДМ.
Вместе с тем он напомнил, что по прогнозам рыбохозяйственной науки в ближайшие годы можно ожидать некоторого снижения вылова до средних значений, что связано со снижением нерестовой биомассы в основных промысловых районах. "При этом минтай останется самым массовым видом в стране, а Россия сохранит титул крупнейшего добытчика этого вида рыб", - добавил глава ассоциации.
Минтай — главный промысловый ресурс в России и один из самых популярных видов рыб в стране, напомнили в АДМ. Сегодня его доля в "рыбной корзине" россиян превышает 20%, а, по данным ВЦИОМ, в 2026 году по популярности его опережает лишь сельдь.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯОхотское мореВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала