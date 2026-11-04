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Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России

Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России - 04.11.2026, ПРАЙМ

Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России

Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России, на начало ноября рыбаки уже добыли свыше 2 миллионов тонн самого массового вида рыбы, что | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T05:51+0300

2026-11-04T05:51+0300

2026-11-04T05:51+0300

сельское хозяйство

россия

охотское море

вциом

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Доля минтая приблизилась к половине всего объема вылова рыбы в России, на начало ноября рыбаки уже добыли свыше 2 миллионов тонн самого массового вида рыбы, что выше на 3,1% рекорда прошлого года, сообщили РИА Новости Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). "Доля минтая в национальном вылове достигла 50%: по данным на 3 ноября, российские рыбаки добыли свыше 2 миллионов тонн самого массового вида рыбы в России", - отметили в ассоциации. "Вылов минтая в России второй год подряд держится на рекордном уровне — выше 2 миллионов тонн. По всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна вылов уже превысил 2 миллионов тонн — это на 3,1% или 60 тысяч тонн больше уровня 2025 года и на 9,2% или 170 тысяч тонн выше уровня 2024 года", - рассказал президент АДМ Алексей Буглак. В то время как в основном районе вылова — Охотском море, на который приходится порядка половины вылова, — несколько снизился, другие районы демонстрируют опережающую динамику. Так, в Западно-Сахалинской подзоне добыча выросла вдвое – с 20,4 тысячи тонн в 2025 году до 42 тысяч тонн в 2026, в Карагинской подзоне рост составил 28% – с 55 тысяч тонн в 2025 году до 71 тысячи тонн в 2026 году, в Северо-Курильской зоне — на 22%, до 139 тысяч тонн. Прибавку в вылове обеспечил промысел в Петропавловско-Командорской и Восточно-Сахалинской подзонах. "По итогам 2026 года ожидаем сохранения положительной динамики прошлого года: вылов сохранится на уровне 2,2 миллиона тонн", — оценивает глава АДМ. Вместе с тем он напомнил, что по прогнозам рыбохозяйственной науки в ближайшие годы можно ожидать некоторого снижения вылова до средних значений, что связано со снижением нерестовой биомассы в основных промысловых районах. "При этом минтай останется самым массовым видом в стране, а Россия сохранит титул крупнейшего добытчика этого вида рыб", - добавил глава ассоциации. Минтай — главный промысловый ресурс в России и один из самых популярных видов рыб в стране, напомнили в АДМ. Сегодня его доля в "рыбной корзине" россиян превышает 20%, а, по данным ВЦИОМ, в 2026 году по популярности его опережает лишь сельдь.

охотское море

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сельское хозяйство, россия, охотское море, вциом