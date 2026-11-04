https://1prime.ru/20261104/dvigatel-874920185.html
Пассажиров в самолете "Победы", у которого отказал двигатель, не было
Пассажиров в самолете "Победы", у которого отказал двигатель, не было - 04.11.2026, ПРАЙМ
Пассажиров в самолете "Победы", у которого отказал двигатель, не было
Пассажиров в самолете "Победы" рейсом из Минска в Москву, у которого возникла неисправность двигателя, не было, это был технический перегон борта, сообщили РИА... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:18+0300
2026-11-04T13:18+0300
2026-11-04T13:18+0300
бизнес
россия
минск
москва
аэропорт внуково
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874920185.jpg?1793787481
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пассажиров в самолете "Победы" рейсом из Минска в Москву, у которого возникла неисправность двигателя, не было, это был технический перегон борта, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее в среду Telegram-канал Shot сообщил, что у самолета "Победы", следовавшего рейсом из Минска в Москву, отказал двигатель. По данным издания, никто из пассажиров не пострадал.
"Сообщение Shot содержит недостоверную информацию о клиентах на борту самолета "Победы". Первого ноября воздушное судно авиакомпании выполняло технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борту", - рассказали в компании.
Там добавили, что в ходе полета экипаж действительно сообщил о неисправности одного из двигателей. Самолет после этого благополучно совершил посадку в аэропорту "Внуково".
"После посадки специалисты провели техническую проверку воздушного судна. По ее результатам замечаний к техническому состоянию самолета не выявлено", - подчеркнули в "Победе".
минск
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, минск, москва, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МИНСК, МОСКВА, аэропорт Внуково
Пассажиров в самолете "Победы", у которого отказал двигатель, не было
"Победа": пассажиров в самолете, у которого отказал двигатель, не было
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пассажиров в самолете "Победы" рейсом из Минска в Москву, у которого возникла неисправность двигателя, не было, это был технический перегон борта, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее в среду Telegram-канал Shot сообщил, что у самолета "Победы", следовавшего рейсом из Минска в Москву, отказал двигатель. По данным издания, никто из пассажиров не пострадал.
"Сообщение Shot содержит недостоверную информацию о клиентах на борту самолета "Победы". Первого ноября воздушное судно авиакомпании выполняло технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борту", - рассказали в компании.
Там добавили, что в ходе полета экипаж действительно сообщил о неисправности одного из двигателей. Самолет после этого благополучно совершил посадку в аэропорту "Внуково".
"После посадки специалисты провели техническую проверку воздушного судна. По ее результатам замечаний к техническому состоянию самолета не выявлено", - подчеркнули в "Победе".