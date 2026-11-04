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Пассажиров в самолете "Победы", у которого отказал двигатель, не было

Пассажиров в самолете "Победы", у которого отказал двигатель, не было - 04.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиров в самолете "Победы", у которого отказал двигатель, не было

Пассажиров в самолете "Победы" рейсом из Минска в Москву, у которого возникла неисправность двигателя, не было, это был технический перегон борта, сообщили РИА... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:18+0300

2026-11-04T13:18+0300

2026-11-04T13:18+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пассажиров в самолете "Победы" рейсом из Минска в Москву, у которого возникла неисправность двигателя, не было, это был технический перегон борта, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Ранее в среду Telegram-канал Shot сообщил, что у самолета "Победы", следовавшего рейсом из Минска в Москву, отказал двигатель. По данным издания, никто из пассажиров не пострадал. "Сообщение Shot содержит недостоверную информацию о клиентах на борту самолета "Победы". Первого ноября воздушное судно авиакомпании выполняло технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борту", - рассказали в компании. Там добавили, что в ходе полета экипаж действительно сообщил о неисправности одного из двигателей. Самолет после этого благополучно совершил посадку в аэропорту "Внуково". "После посадки специалисты провели техническую проверку воздушного судна. По ее результатам замечаний к техническому состоянию самолета не выявлено", - подчеркнули в "Победе".

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бизнес, россия, минск, москва, аэропорт внуково