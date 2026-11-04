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Эксперт рассказал о масштабе подорожания электроэнергии в Прибалтике - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о масштабе подорожания электроэнергии в Прибалтике
Эксперт рассказал о масштабе подорожания электроэнергии в Прибалтике - 04.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о масштабе подорожания электроэнергии в Прибалтике
Открытые данные подтверждают единый исторический максимум всех коммунальных расходов Латвии, Литвы и Эстонии и позволяют установить объективный масштаб... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T01:51+0300
2026-11-04T01:51+0300
мировая экономика
россия
латвия
литва
эстония
снг
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Открытые данные подтверждают единый исторический максимум всех коммунальных расходов Латвии, Литвы и Эстонии и позволяют установить объективный масштаб подорожания, рассказал РИА Новости научный сотрудник института стран СНГ, политолог Руслан Панкратов. Политолог отметил, что коммерческий импорт российской электроэнергии в Прибалтику прекратился еще в 2022 году, а выход из общей энергосистемы БРЭЛЛ (объединяет энергосистемы Белоруссии, РФ, Эстонии, Латвии и Литвы) и синхронизация с континентальной Европой произошли 8–9 февраля 2025 года. Второе событие, по словам Панкратова, означало смену системы управления частотой, на фоне внезапной потери закупавшегося российского электричества. Именно это обстоятельство и объясняет весь последующий рост счетов. "Открытые данные подтверждают единый исторический максимум всех коммунальных расходов Латвии, Литвы и Эстонии и позволяют установить четкий и объективный масштаб подорожания", - сказал Панкратов. По его словам, собственное обеспечение балансировки энергосетей создает и дополнительные расходы - энергетическая самостоятельность стран Прибалтики не бесплатна и масштаб ценового удара однозначен. К примеру, по данным эксперта, в январе 2026 года счета за отопление в литовском Каунасе оказались примерно вдвое выше прошлогодних. Поставщик объяснял это холодами — потребление тепла было на 65% выше обычного — и повышением НДС с 9% до 21%. На сезон 2026/27 Литовское энергетическое агентство прогнозировало рост цены тепла уже как минимум на 20%, счета увеличатся до 30% при столь же холодной зиме. Среди причин назывались дорожающие газ и биотопливо – так, газ для латвийских домохозяйств подорожал на 139%. Это свидетельство чрезвычайного скачка цен на ресурсы, и процент удорожания коммунальных услуг наглядно доказывает абсолютный рекорд роста платежей, отметил Панкратов. "Формула "порвали с Россией — получили самые дорогие платежки в истории" политически выразительна и является аналитически доказательной действительностью", - считает он.
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192
40
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мировая экономика, россия, латвия, литва, эстония, снг
Мировая экономика, РОССИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, СНГ
01:51 04.11.2026
 
Эксперт рассказал о масштабе подорожания электроэнергии в Прибалтике

Политолог Панкратов: открытые данные подтверждают единый максимум коммунальных расходов

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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Открытые данные подтверждают единый исторический максимум всех коммунальных расходов Латвии, Литвы и Эстонии и позволяют установить объективный масштаб подорожания, рассказал РИА Новости научный сотрудник института стран СНГ, политолог Руслан Панкратов.
Политолог отметил, что коммерческий импорт российской электроэнергии в Прибалтику прекратился еще в 2022 году, а выход из общей энергосистемы БРЭЛЛ (объединяет энергосистемы Белоруссии, РФ, Эстонии, Латвии и Литвы) и синхронизация с континентальной Европой произошли 8–9 февраля 2025 года. Второе событие, по словам Панкратова, означало смену системы управления частотой, на фоне внезапной потери закупавшегося российского электричества. Именно это обстоятельство и объясняет весь последующий рост счетов.
"Открытые данные подтверждают единый исторический максимум всех коммунальных расходов Латвии, Литвы и Эстонии и позволяют установить четкий и объективный масштаб подорожания", - сказал Панкратов.
По его словам, собственное обеспечение балансировки энергосетей создает и дополнительные расходы - энергетическая самостоятельность стран Прибалтики не бесплатна и масштаб ценового удара однозначен.
К примеру, по данным эксперта, в январе 2026 года счета за отопление в литовском Каунасе оказались примерно вдвое выше прошлогодних. Поставщик объяснял это холодами — потребление тепла было на 65% выше обычного — и повышением НДС с 9% до 21%.
На сезон 2026/27 Литовское энергетическое агентство прогнозировало рост цены тепла уже как минимум на 20%, счета увеличатся до 30% при столь же холодной зиме. Среди причин назывались дорожающие газ и биотопливо – так, газ для латвийских домохозяйств подорожал на 139%.
Это свидетельство чрезвычайного скачка цен на ресурсы, и процент удорожания коммунальных услуг наглядно доказывает абсолютный рекорд роста платежей, отметил Панкратов.
"Формула "порвали с Россией — получили самые дорогие платежки в истории" политически выразительна и является аналитически доказательной действительностью", - считает он.
 
Мировая экономикаРОССИЯЛАТВИЯЛИТВАЭСТОНИЯСНГ
 
 
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