https://1prime.ru/20261104/ekspert-874922407.html

Эксперт рассказал об угрозе для сухогрузов из-за подрыва "Северного потока"

Эксперт рассказал об угрозе для сухогрузов из-за подрыва "Северного потока" - 04.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал об угрозе для сухогрузов из-за подрыва "Северного потока"

Средние сухогрузы и небольшие грузовые корабли могли полностью потерять управление и ходовую стабильность из-за падения плотности воды, вызванного подрывами... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T16:16+0300

2026-11-04T16:16+0300

2026-11-04T16:16+0300

газ

германия

балтийское море

италия

дмитрий песков

северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 4 ноя - ПРАЙМ. Средние сухогрузы и небольшие грузовые корабли могли полностью потерять управление и ходовую стабильность из-за падения плотности воды, вызванного подрывами газопроводов "Северный поток", заявил в высшем земельном суде Гамбурга профессор Университета бундесвера, привлеченный к процессу в качестве приглашенного эксперта. Выступая на заседании в среду эксперт подчеркнул, что маломерные суда, например, парусные яхты и прогулочные катера и вовсе неизбежно перевернулись бы или ушли на дно, если бы оказались непосредственно в эпицентре выброса газа. Говоря об угрозе для сухогрузов и небольших грузовых кораблей, эксперт отметил, что риск их затопления вследствие изменения плотности воды в зоне подрыва и потери выталкивающей силы был бы менее определяющим, однако, по его словам, его нельзя полностью исключать. Он пояснил, что главная опасность для этого класса судов заключалась в критическом нарушении ходовой стабильности и маневренности. "Я бы не хотел оказаться в тот момент (выброса газа - ред.) на борту. Все происходит за считанные секунды, и среагировать просто невозможно", - сказал профессор, описывая потенциальное прохождение средних судов через зону фонтанирования газа. Говоря о крупнотоннажном флоте, включая танкеры и большие сухогрузы, эксперт пояснил, что для них непосредственное затопление из-за падения плотности воды не прогнозировалось. Тем не менее, по его словам, проблемы с ходовой стабильностью и маневренностью в зоне утечки сохранялись и для кораблей такого класса. Как пояснил специалист, приведенные расчеты основаны на физических параметрах диверсии. Он отметил, что при разрушении труб на глубине 75 метров произошел колоссальный выброс метана, начальный расход которого составлял около 165 кубических метров в секунду. По его словам, поднимающийся под огромным давлением поток образовал на поверхности Балтийского моря фонтан высотой от 11 до 20 метров, а диаметр зоны бурления составил около 40 метров. Насыщение воды миллионами пузырей газа резко снизило ее плотность, лишая суда выталкивающей силы и нарушая их управляемость. Суд по делу о подрыве "Северных потоков" начался в Гамбурге 14 октября, всего в рамках процесса запланировано более 20 заседаний. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

германия

балтийское море

италия

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газ, германия, балтийское море, италия, дмитрий песков, северный поток - 2