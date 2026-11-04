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Российский экспорт в Таиланд вырос вдвое за год

Российский экспорт в Таиланд вырос вдвое за год - 04.11.2026, ПРАЙМ

Российский экспорт в Таиланд вырос вдвое за год

Российский экспорт в Таиланд увеличился вдвое за год во многом благодаря проведению первого Российско-Таиландского инвестфорума в ноябре 2025 года, сообщил РИА... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T02:06+0300

2026-11-04T02:06+0300

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БАНГКОК, 4 ноя – ПРАЙМ. Российский экспорт в Таиланд увеличился вдвое за год во многом благодаря проведению первого Российско-Таиландского инвестфорума в ноябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Иван Демченко. "Большая вещь - результат прошлого форума, который мы получили, какой мы видим. Это, безусловно, уже по текущим цифрам двукратный рост экспорта. Даже за первые восемь месяцев (2026 года – ред.) у нас идет уже рост почти на 91%. Это и есть лучший показатель нашей работы, как и то, что даже по итогам восьми месяцев товарооборот между нашими странами превышает по объему предыдущий год на четверть", - сказал Демченко в интервью РИА Новости. В конце октября в Бангкоке прошел второй Российско-Таиландский инвестиционный форум. Мероприятие организовано деловым советом двух стран при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс".

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