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Российский экспорт в Таиланд вырос вдвое за год - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Российский экспорт в Таиланд вырос вдвое за год
Российский экспорт в Таиланд вырос вдвое за год - 04.11.2026, ПРАЙМ
Российский экспорт в Таиланд вырос вдвое за год
Российский экспорт в Таиланд увеличился вдвое за год во многом благодаря проведению первого Российско-Таиландского инвестфорума в ноябре 2025 года, сообщил РИА... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T02:06+0300
2026-11-04T02:06+0300
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бизнес
бангкок
таиланд
москва
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БАНГКОК, 4 ноя – ПРАЙМ. Российский экспорт в Таиланд увеличился вдвое за год во многом благодаря проведению первого Российско-Таиландского инвестфорума в ноябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Иван Демченко. "Большая вещь - результат прошлого форума, который мы получили, какой мы видим. Это, безусловно, уже по текущим цифрам двукратный рост экспорта. Даже за первые восемь месяцев (2026 года – ред.) у нас идет уже рост почти на 91%. Это и есть лучший показатель нашей работы, как и то, что даже по итогам восьми месяцев товарооборот между нашими странами превышает по объему предыдущий год на четверть", - сказал Демченко в интервью РИА Новости. В конце октября в Бангкоке прошел второй Российско-Таиландский инвестиционный форум. Мероприятие организовано деловым советом двух стран при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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РОССИЯ, Бизнес, БАНГКОК, ТАИЛАНД, МОСКВА, Росконгресс
02:06 04.11.2026
 
Российский экспорт в Таиланд вырос вдвое за год

Демченко: российский экспорт в Таиланд за год вырос вдвое

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БАНГКОК, 4 ноя – ПРАЙМ. Российский экспорт в Таиланд увеличился вдвое за год во многом благодаря проведению первого Российско-Таиландского инвестфорума в ноябре 2025 года, сообщил РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Иван Демченко.
"Большая вещь - результат прошлого форума, который мы получили, какой мы видим. Это, безусловно, уже по текущим цифрам двукратный рост экспорта. Даже за первые восемь месяцев (2026 года – ред.) у нас идет уже рост почти на 91%. Это и есть лучший показатель нашей работы, как и то, что даже по итогам восьми месяцев товарооборот между нашими странами превышает по объему предыдущий год на четверть", - сказал Демченко в интервью РИА Новости.
В конце октября в Бангкоке прошел второй Российско-Таиландский инвестиционный форум. Мероприятие организовано деловым советом двух стран при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс".
 
РОССИЯБизнесБАНГКОКТАИЛАНДМОСКВАРосконгресс
 
 
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