https://1prime.ru/20261104/elektroenergija-874921906.html

Электроэнергия для бизнеса подорожала в восьми странах Евросоюза

Электроэнергия для бизнеса подорожала в восьми странах Евросоюза - 04.11.2026, ПРАЙМ

Электроэнергия для бизнеса подорожала в восьми странах Евросоюза

Электроэнергия для бизнеса по итогам первого полугодия подорожала в восьми странах Евросоюза, сильнее всего - в Швеции, следует из данных европейского... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T15:15+0300

2026-11-04T15:15+0300

2026-11-04T15:15+0300

швеция

финляндия

болгария

ес

евростат

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Электроэнергия для бизнеса по итогам первого полугодия подорожала в восьми странах Евросоюза, сильнее всего - в Швеции, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. "Цены выросли в восьми странах, при этом наибольший рост цен зафиксирован в Швеции (+18,8%)", - говорится в релизе применительно к электроэнергии для промышленных потребителей. Следом за Швецией высокий рост цен зафиксирован в Финляндии (18,7%) и Болгарии (14,2%). При этом в 19 странах ЕС электричество подешевело за этот период, сильнее всего - в Люксембурге (23,8%), Чехии (11,9%) и Греции (11,8%). В среднем по Евросоюзу стоимость электроэнергии для бизнеса составила 0,18 евро за киловатт-час, снизившись на 5,4% в годовом выражении и на 2% по сравнению со вторым полугодием прошлого года. Самые высокие цены отмечены в Ирландии (0,27 евро), на Кипре и в Италии (по 0,23 евро), самые низкие - в Финляндии (0,09 евро). Газ для бизнеса подешевел в 24 из 25 стран ЕС, отмечается в другом релизе Евростата. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Бельгии и Франции (по 13,1%), Литве (12,5%), Венгрии (11,6%) и Болгарии (10,8%). Единственной страной, где газ подорожал, стала та же Швеция (на 3,1%). Средняя стоимость газа в ЕС составила 0,06 евро за киловатт-час, что на 6,7% ниже уровня первого полугодия прошлого года, но на 1,8% выше показателя полугодием после. Самые высокие цены зафиксированы в Швеции (0,11 евро), Финляндии (0,09 евро) и Нидерландах (0,08 евро), самые низкие - в Болгарии и Бельгии (по 0,04 евро).

швеция

финляндия

болгария

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швеция, финляндия, болгария, ес, евростат