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Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации - 04.11.2026, ПРАЙМ
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации, сообщили в среду в министерстве энергетики страны. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T15:57+0300
2026-11-04T15:57+0300
2026-11-04T15:57+0300
украина
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874922145.jpg?1793797071
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации, сообщили в среду в министерстве энергетики страны.
"Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
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украина
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации
Минэнерго Украины: АЭС на Украине снизили мощность генерации
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации, сообщили в среду в министерстве энергетики страны.
"Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.