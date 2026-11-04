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Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта
Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта - 04.11.2026, ПРАЙМ
Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта
Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта, сообщила Еврокомиссия в заявлении по итогам состоявшейся в среду в Брюсселе встречи... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T21:48+0300
2026-11-04T21:48+0300
газ
мировая экономика
украина
брюссель
сша
ес
нато
всемирный банк
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта, сообщила Еврокомиссия в заявлении по итогам состоявшейся в среду в Брюсселе встречи представителей ЕС, США, НАТО и Украины, посвященной послевоенному восстановлению страны. "Будучи крупнейшим сторонником Украины, ЕС предоставил 231,5 миллиарда евро", - говорится в заявлении Еврокомиссии. В консультациях также участвовали представители Германии, Франции, Великобритании и Всемирного банка. Стороны обсудили перспективы послевоенного экономического развития Украины, проведение реформ и привлечение частных инвестиций.
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газ, мировая экономика, украина, брюссель, сша, ес, нато, всемирный банк
Газ, Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, США, ЕС, НАТО, Всемирный банк
21:48 04.11.2026
 
Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта

ЕК: ЕС предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта, сообщила Еврокомиссия в заявлении по итогам состоявшейся в среду в Брюсселе встречи представителей ЕС, США, НАТО и Украины, посвященной послевоенному восстановлению страны.
"Будучи крупнейшим сторонником Украины, ЕС предоставил 231,5 миллиарда евро", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
В консультациях также участвовали представители Германии, Франции, Великобритании и Всемирного банка. Стороны обсудили перспективы послевоенного экономического развития Украины, проведение реформ и привлечение частных инвестиций.
 
ГазМировая экономикаУКРАИНАБрюссельСШАЕСНАТОВсемирный банк
 
 
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