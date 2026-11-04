https://1prime.ru/20261104/glava-874917741.html

Глава IBA: деловые связи России и Индии невозможны без личных контактов

Глава IBA: деловые связи России и Индии невозможны без личных контактов - 04.11.2026, ПРАЙМ

Глава IBA: деловые связи России и Индии невозможны без личных контактов

Крепкие деловые связи между российскими и индийскими бизнесменами невозможны без установления личных контактов, понимания культурных традиций друг друга, заявил | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T10:37+0300

2026-11-04T10:37+0300

2026-11-04T10:37+0300

бизнес

россия

индия

владимир путин

росконгресс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874917741.jpg?1793777871

МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Крепкие деловые связи между российскими и индийскими бизнесменами невозможны без установления личных контактов, понимания культурных традиций друг друга, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани. "В Индии, как и в России много народностей, у каждой из которых свои культурные, религиозные традиции, обычаи. Поэтому в установлении деловых контактов между бизнесменами наших стран так важно знание культуры друг друга",- сказал он в кулуарах Международной недели "Народы России". По его словам, "крепкие связи невозможно наладить без личных контактов". "Забудьте о письмах, электронной почте, только личные встречи, личное общение имеют значение. Общее застолье, приглашение домой, разговоры о семьях и детях, обмен символическими подарками, совместное участие в каких-то народных праздниках, фестивалях помогают выстраивать отношения доверия",- заметил собеседник агентства. "Прочное деловое сотрудничество может быть основано только на общих ценностях, которые разделяют все стороны. Лишь в такой атмосфере предпринимателям легче не только понять друг друга, но и договариваться о контрактах, подписывать документы, вести свои дела",- подчеркнул Котвани. Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, владимир путин, росконгресс