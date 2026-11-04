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Глава IBA: деловые связи России и Индии невозможны без личных контактов
Глава IBA: деловые связи России и Индии невозможны без личных контактов - 04.11.2026, ПРАЙМ
Глава IBA: деловые связи России и Индии невозможны без личных контактов
Крепкие деловые связи между российскими и индийскими бизнесменами невозможны без установления личных контактов, понимания культурных традиций друг друга, заявил | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T10:37+0300
2026-11-04T10:37+0300
2026-11-04T10:37+0300
бизнес
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индия
владимир путин
росконгресс
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Крепкие деловые связи между российскими и индийскими бизнесменами невозможны без установления личных контактов, понимания культурных традиций друг друга, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.
"В Индии, как и в России много народностей, у каждой из которых свои культурные, религиозные традиции, обычаи. Поэтому в установлении деловых контактов между бизнесменами наших стран так важно знание культуры друг друга",- сказал он в кулуарах Международной недели "Народы России".
По его словам, "крепкие связи невозможно наладить без личных контактов".
"Забудьте о письмах, электронной почте, только личные встречи, личное общение имеют значение. Общее застолье, приглашение домой, разговоры о семьях и детях, обмен символическими подарками, совместное участие в каких-то народных праздниках, фестивалях помогают выстраивать отношения доверия",- заметил собеседник агентства.
"Прочное деловое сотрудничество может быть основано только на общих ценностях, которые разделяют все стороны. Лишь в такой атмосфере предпринимателям легче не только понять друг друга, но и договариваться о контрактах, подписывать документы, вести свои дела",- подчеркнул Котвани.
Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.
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бизнес, россия, индия, владимир путин, росконгресс
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Росконгресс
Глава IBA: деловые связи России и Индии невозможны без личных контактов
Глава IBA Котвани: деловые связи России и Индии невозможны без личных контактов
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Крепкие деловые связи между российскими и индийскими бизнесменами невозможны без установления личных контактов, понимания культурных традиций друг друга, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.
"В Индии, как и в России много народностей, у каждой из которых свои культурные, религиозные традиции, обычаи. Поэтому в установлении деловых контактов между бизнесменами наших стран так важно знание культуры друг друга",- сказал он в кулуарах Международной недели "Народы России".
По его словам, "крепкие связи невозможно наладить без личных контактов".
"Забудьте о письмах, электронной почте, только личные встречи, личное общение имеют значение. Общее застолье, приглашение домой, разговоры о семьях и детях, обмен символическими подарками, совместное участие в каких-то народных праздниках, фестивалях помогают выстраивать отношения доверия",- заметил собеседник агентства.
"Прочное деловое сотрудничество может быть основано только на общих ценностях, которые разделяют все стороны. Лишь в такой атмосфере предпринимателям легче не только понять друг друга, но и договариваться о контрактах, подписывать документы, вести свои дела",- подчеркнул Котвани.
Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.