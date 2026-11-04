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Глава "Србиягаза" прилетел на переговоры по газу в Россию со второй попытки - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Глава "Србиягаза" прилетел на переговоры по газу в Россию со второй попытки
Глава "Србиягаза" прилетел на переговоры по газу в Россию со второй попытки - 04.11.2026, ПРАЙМ
Глава "Србиягаза" прилетел на переговоры по газу в Россию со второй попытки
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры по продлению газового контракта в Россию самолетом авиакомпании Air Serbia,... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T12:29+0300
2026-11-04T13:02+0300
бизнес
газ
белград
москва
латвия
србиягаз
аэропорт шереметьево
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БЕЛГРАД, 4 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры по продлению газового контракта в Россию самолетом авиакомпании Air Serbia, когда тот вернули в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности. Рейс сербского авиаперевозчика JU 134 в ночь на среду был развернут над Латвией и возвращен в Белград. Согласно заявлению Air Serbia, потребовалась дополнительная проверка безопасности пассажиров. Баятович подтвердил в эфире телеканала N1, что на борту также находились бывший вице-премьер Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. "Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор "Србиягаз". Мы долго занимались выборами, но идет зима и нам потребуются дополнительные объемы (газа – ред.) и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka (отзыв лицензии – ред.) прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю", - сказал Баятович, добавив, что часто ездит в Москву и еще чаще в Санкт-Петербург. По данным сервиса Flightradar24, самолет JU 134 Air Serbia вылетел 3 ноября в 20.48 мск из Белграда. Примерно в полночь самолет развернулся и направился назад в аэропорт города. По данным портала, самолет JU 134 вновь вылетел из Белграда в Москву примерно в 03.56 мск и в 6.43 мск приземлился в аэропорту "Шереметьево".
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бизнес, газ, белград, москва, латвия, србиягаз, аэропорт шереметьево
Бизнес, Газ, БЕЛГРАД, МОСКВА, ЛАТВИЯ, Србиягаз, аэропорт Шереметьево
12:29 04.11.2026 (обновлено: 13:02 04.11.2026)
 
Глава "Србиягаза" прилетел на переговоры по газу в Россию со второй попытки

Глава "Србиягаза" прилетел на переговоры по газу в Россию со второй попытки

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БЕЛГРАД, 4 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры по продлению газового контракта в Россию самолетом авиакомпании Air Serbia, когда тот вернули в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности.
Рейс сербского авиаперевозчика JU 134 в ночь на среду был развернут над Латвией и возвращен в Белград. Согласно заявлению Air Serbia, потребовалась дополнительная проверка безопасности пассажиров. Баятович подтвердил в эфире телеканала N1, что на борту также находились бывший вице-премьер Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович.
"Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор "Србиягаз". Мы долго занимались выборами, но идет зима и нам потребуются дополнительные объемы (газа – ред.) и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka (отзыв лицензии – ред.) прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю", - сказал Баятович, добавив, что часто ездит в Москву и еще чаще в Санкт-Петербург.
По данным сервиса Flightradar24, самолет JU 134 Air Serbia вылетел 3 ноября в 20.48 мск из Белграда. Примерно в полночь самолет развернулся и направился назад в аэропорт города. По данным портала, самолет JU 134 вновь вылетел из Белграда в Москву примерно в 03.56 мск и в 6.43 мск приземлился в аэропорту "Шереметьево".
 
БизнесГазБЕЛГРАДМОСКВАЛАТВИЯСрбиягазаэропорт Шереметьево
 
 
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