https://1prime.ru/20261104/google-874919824.html

СМИ: Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников

СМИ: Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников - 04.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников

Американская технологическая компания Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников с выплатой компенсаций, распространив ее еще на четыре... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:08+0300

2026-11-04T13:08+0300

2026-11-04T13:40+0300

технологии

мировая экономика

швейцария

канада

франция

youtube

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874919824.jpg?1793788838

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников с выплатой компенсаций, распространив ее еще на четыре страны, стараясь экономить из-за роста расходов на искусственный интеллект, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании и анонимные источники. "В этом году Google расширила программу добровольного увольнения с компенсацией для сотрудников, предложив ее в ряде других стран, поскольку стремится ограничить рост расходов на фоне масштабных инвестиций в искусственный интеллект", - передает агентство. Компания подтвердила изданию, что в июне начала предлагать компенсационные пакеты отдельным сотрудникам в Канаде, Франции, Германии и Швейцарии. Ранее аналогичные программы действовали в некоторых подразделениях компании в США и Великобритании. Число сотрудников, согласившихся на новые предложения, неизвестно, уточняет Рейтер. По данным анонимных источников агентства, в Швейцарии, где у Google около 5 тысяч человек, программа охватила несколько подразделений, но не затронула лабораторию Deep Mind, где разрабатывают искусственный интеллект. Сотрудникам предлагали компенсацию в размере месячной зарплаты за каждый отработанный год, но не более чем за 12 месяцев. Первые сотрудники начали покидать компанию в августе, уточняет Рейтер. По словам одного из источников, предложение приняли не менее четырех человек из отдела численностью около 50 сотрудников. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

швейцария

канада

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, швейцария, канада, франция, youtube