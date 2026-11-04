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СМИ: Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников - 04.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников
СМИ: Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников - 04.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников
Американская технологическая компания Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников с выплатой компенсаций, распространив ее еще на четыре... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:08+0300
2026-11-04T13:40+0300
технологии
мировая экономика
швейцария
канада
франция
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников с выплатой компенсаций, распространив ее еще на четыре страны, стараясь экономить из-за роста расходов на искусственный интеллект, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании и анонимные источники. "В этом году Google расширила программу добровольного увольнения с компенсацией для сотрудников, предложив ее в ряде других стран, поскольку стремится ограничить рост расходов на фоне масштабных инвестиций в искусственный интеллект", - передает агентство. Компания подтвердила изданию, что в июне начала предлагать компенсационные пакеты отдельным сотрудникам в Канаде, Франции, Германии и Швейцарии. Ранее аналогичные программы действовали в некоторых подразделениях компании в США и Великобритании. Число сотрудников, согласившихся на новые предложения, неизвестно, уточняет Рейтер. По данным анонимных источников агентства, в Швейцарии, где у Google около 5 тысяч человек, программа охватила несколько подразделений, но не затронула лабораторию Deep Mind, где разрабатывают искусственный интеллект. Сотрудникам предлагали компенсацию в размере месячной зарплаты за каждый отработанный год, но не более чем за 12 месяцев. Первые сотрудники начали покидать компанию в августе, уточняет Рейтер. По словам одного из источников, предложение приняли не менее четырех человек из отдела численностью около 50 сотрудников. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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технологии, мировая экономика, швейцария, канада, франция, youtube
Технологии, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, КАНАДА, ФРАНЦИЯ, YouTube
13:08 04.11.2026 (обновлено: 13:40 04.11.2026)
 
СМИ: Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников

Reuters: Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google расширила программу добровольных увольнений сотрудников с выплатой компенсаций, распространив ее еще на четыре страны, стараясь экономить из-за роста расходов на искусственный интеллект, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании и анонимные источники.
"В этом году Google расширила программу добровольного увольнения с компенсацией для сотрудников, предложив ее в ряде других стран, поскольку стремится ограничить рост расходов на фоне масштабных инвестиций в искусственный интеллект", - передает агентство.
Компания подтвердила изданию, что в июне начала предлагать компенсационные пакеты отдельным сотрудникам в Канаде, Франции, Германии и Швейцарии. Ранее аналогичные программы действовали в некоторых подразделениях компании в США и Великобритании. Число сотрудников, согласившихся на новые предложения, неизвестно, уточняет Рейтер.
По данным анонимных источников агентства, в Швейцарии, где у Google около 5 тысяч человек, программа охватила несколько подразделений, но не затронула лабораторию Deep Mind, где разрабатывают искусственный интеллект. Сотрудникам предлагали компенсацию в размере месячной зарплаты за каждый отработанный год, но не более чем за 12 месяцев.
Первые сотрудники начали покидать компанию в августе, уточняет Рейтер. По словам одного из источников, предложение приняли не менее четырех человек из отдела численностью около 50 сотрудников.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
 
ТехнологииМировая экономикаШВЕЙЦАРИЯКАНАДАФРАНЦИЯYouTube
 
 
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