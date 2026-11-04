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Google инвестирует $15 миллиардов в Малайзию

Google инвестирует $15 миллиардов в Малайзию - 04.11.2026, ПРАЙМ

Google инвестирует $15 миллиардов в Малайзию

Американская технологическая компания Google инвестирует 15 миллиардов долларов в Малайзии в 2027–2028 годах, направив эти средства в том числе на строительство | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T14:51+0300

2026-11-04T14:51+0300

2026-11-04T14:51+0300

технологии

мировая экономика

малайзия

alphabet

youtube

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google инвестирует 15 миллиардов долларов в Малайзии в 2027–2028 годах, направив эти средства в том числе на строительство центров обработки данных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление подразделения материнского холдинга Alphabet. "Компания Google инвестирует 15 миллиардов долларов в Малайзию в период с 2027 по 2028 год, причем эти средства будут направлены на создание центров обработки данных, развитие "чистой" энергетики, укрепление водной безопасности и повышение квалификации работников", - передает агентство. Google планирует построить новые технологические комплексы в штатах Селангор и Негери-Сембилан в дополнение к уже действующему объекту в бизнес-парке Elmina в Селангоре, указывает агентство. Также, по оценке компании, строительство кампусов будет ежегодно приносить экономике Малайзии в среднем 1,1 миллиарда долларов и обеспечивать более 37 тысяч рабочих мест. После ввода объектов в эксплуатацию они будут поддерживать более 9 тысяч рабочих мест ежегодно, при этом средняя зарплата сотрудников будет на 45% выше медианной по стране. Отмечается также, что Google намерена обеспечить ввод более 1 гигаватта мощностей "чистой" энергетики в энергосистему Малайзии. Компания обязуется полностью оплачивать электроэнергию, потребляемую центрами обработки данных, а также прямые затраты на их подключение к электросетям. Google также объявила о запуске четырех программ повышения квалификации, рассчитанных на обучение 800 тысяч жителей Малайзии в течение следующих пяти лет, передает агентство. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Также Alphabet включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, малайзия, alphabet, youtube