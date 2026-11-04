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Google инвестирует $15 миллиардов в Малайзию
Google инвестирует $15 миллиардов в Малайзию - 04.11.2026, ПРАЙМ
Google инвестирует $15 миллиардов в Малайзию
Американская технологическая компания Google инвестирует 15 миллиардов долларов в Малайзии в 2027–2028 годах, направив эти средства в том числе на строительство | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T14:51+0300
2026-11-04T14:51+0300
2026-11-04T14:51+0300
технологии
мировая экономика
малайзия
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google инвестирует 15 миллиардов долларов в Малайзии в 2027–2028 годах, направив эти средства в том числе на строительство центров обработки данных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление подразделения материнского холдинга Alphabet.
"Компания Google инвестирует 15 миллиардов долларов в Малайзию в период с 2027 по 2028 год, причем эти средства будут направлены на создание центров обработки данных, развитие "чистой" энергетики, укрепление водной безопасности и повышение квалификации работников", - передает агентство.
Google планирует построить новые технологические комплексы в штатах Селангор и Негери-Сембилан в дополнение к уже действующему объекту в бизнес-парке Elmina в Селангоре, указывает агентство.
Также, по оценке компании, строительство кампусов будет ежегодно приносить экономике Малайзии в среднем 1,1 миллиарда долларов и обеспечивать более 37 тысяч рабочих мест. После ввода объектов в эксплуатацию они будут поддерживать более 9 тысяч рабочих мест ежегодно, при этом средняя зарплата сотрудников будет на 45% выше медианной по стране.
Отмечается также, что Google намерена обеспечить ввод более 1 гигаватта мощностей "чистой" энергетики в энергосистему Малайзии. Компания обязуется полностью оплачивать электроэнергию, потребляемую центрами обработки данных, а также прямые затраты на их подключение к электросетям.
Google также объявила о запуске четырех программ повышения квалификации, рассчитанных на обучение 800 тысяч жителей Малайзии в течение следующих пяти лет, передает агентство.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Также Alphabet включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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технологии, мировая экономика, малайзия, alphabet, youtube
Технологии, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, Alphabet, YouTube
Google инвестирует $15 миллиардов в Малайзию
Reuters: Google вложит $15 миллиардов в Малайзию в 2027–2028 годах
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Google инвестирует 15 миллиардов долларов в Малайзии в 2027–2028 годах, направив эти средства в том числе на строительство центров обработки данных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление подразделения материнского холдинга Alphabet.
"Компания Google инвестирует 15 миллиардов долларов в Малайзию в период с 2027 по 2028 год, причем эти средства будут направлены на создание центров обработки данных, развитие "чистой" энергетики, укрепление водной безопасности и повышение квалификации работников", - передает агентство.
Google планирует построить новые технологические комплексы в штатах Селангор и Негери-Сембилан в дополнение к уже действующему объекту в бизнес-парке Elmina в Селангоре, указывает агентство.
Также, по оценке компании, строительство кампусов будет ежегодно приносить экономике Малайзии в среднем 1,1 миллиарда долларов и обеспечивать более 37 тысяч рабочих мест. После ввода объектов в эксплуатацию они будут поддерживать более 9 тысяч рабочих мест ежегодно, при этом средняя зарплата сотрудников будет на 45% выше медианной по стране.
Отмечается также, что Google намерена обеспечить ввод более 1 гигаватта мощностей "чистой" энергетики в энергосистему Малайзии. Компания обязуется полностью оплачивать электроэнергию, потребляемую центрами обработки данных, а также прямые затраты на их подключение к электросетям.
Google также объявила о запуске четырех программ повышения квалификации, рассчитанных на обучение 800 тысяч жителей Малайзии в течение следующих пяти лет, передает агентство.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Также Alphabet включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.