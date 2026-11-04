https://1prime.ru/20261104/gost-874921602.html

Новый ГОСТ по остановкам общественного транспорта вступит в силу 10 ноября

Новый ГОСТ по остановкам общественного транспорта вступит в силу 10 ноября - 04.11.2026, ПРАЙМ

Новый ГОСТ по остановкам общественного транспорта вступит в силу 10 ноября

Новый государственный стандарт (ГОСТ), определяющий требования к размещению и оборудованию остановок общественного транспорта, вступит в силу в России 10... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T15:03+0300

2026-11-04T15:03+0300

2026-11-04T15:03+0300

бизнес

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Новый государственный стандарт (ГОСТ), определяющий требования к размещению и оборудованию остановок общественного транспорта, вступит в силу в России 10 ноября, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. Документом устанавливается, что остановки будут разделены на три категории в зависимости от пассажиропотока: базовые (менее 100 пассажиров в сутки); улучшенные (от 100 до 500 пассажиров); расширенные (более 500 пассажиров). Для каждой категории остановок предусмотрены свои требования к обустройству. Кроме того, стандарт определяет расстояния между остановками, требования к посадочным площадкам, освещению и информированию пассажиров. Согласно документу, они должны устанавливаться не дальше чем в 250 метрах от мест притяжения пассажиров, их нельзя будет устанавливать на двухполосных дорогах, с которых нельзя выезжать на встречную полосу, а также слишком близко к выездам с прилегающих территорий и в местах, где дорога пересекается с высоковольтными линиями электропередач. В павильонах остановок должно быть предусмотрено место для детской или инвалидной коляски размером не менее 0,9 на 1,2 метра, а для пассажиров с нарушением зрения - тактильные указатели и системы звукового ориентирования. Для улучшенных и расширенных классов остановок рекомендуется оснащение Wi-Fi, зарядками для смартфонов, средствами экстренной связи и системами видеонаблюдения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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