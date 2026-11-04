Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ИИ открывает новые возможности для сельского хозяйства и медиа - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/ii-874913220.html
ИИ открывает новые возможности для сельского хозяйства и медиа
ИИ открывает новые возможности для сельского хозяйства и медиа - 04.11.2026, ПРАЙМ
ИИ открывает новые возможности для сельского хозяйства и медиа
В Санкт-Петербурге 3 ноября исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на авторской сессии Rambler&Co "Цифровое поле: как ИИ... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T10:00+0300
2026-11-04T10:00+0300
россия
технологии
санкт-петербург
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/03/874912934_0:1139:1440:1949_1920x0_80_0_0_19868025c9421b3a2fc8743cd77e1598.jpg
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге 3 ноября исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на авторской сессии Rambler&amp;Co "Цифровое поле: как ИИ объединяет сельское хозяйство и медиа".Мероприятие было посвящено развитию искусственного интеллекта, его применению в агропромышленном комплексе и медиасфере, а также новым подходам к информационному освещению деятельности Минсельхоза России.В рамках сессии Ушаков представил опыт медиагруппы "Россия сегодня" по внедрению искусственного интеллекта в редакционные процессы. Он рассказал о практическом применении ИИ-сервисов для работы с информацией, обработки контента и повышения эффективности деятельности современных медиа."Технологии искусственного интеллекта объединяют все новые сферы, в том числе сельское хозяйство и медиа. Они помогают решать самые разные задачи, делают работу с информацией быстрее и эффективнее, а также создают новые возможности для взаимодействия между отраслями", — отметил Ушаков.Отдельное внимание участники сессии уделили возможностям использования ИИ для освещения развития агропромышленного комплекса и повышения доступности отраслевой информации.Выступление Ушакова продемонстрировало, что искусственный интеллект становится не только инструментом совершенствования работы СМИ, но и важным связующим звеном между различными сферами экономики.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/03/874912934_0:1004:1440:2084_1920x0_80_0_0_0e31bb8b483492ea4a4d4174dc7cfe38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, санкт-петербург
РОССИЯ, Технологии, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10:00 04.11.2026
 

ИИ открывает новые возможности для сельского хозяйства и медиа

© РИА НовостиАвторская сессия Rambler&Co "Цифровое поле: как ИИ объединяет сельское хозяйство и медиа"
Авторская сессия Rambler&Co Цифровое поле: как ИИ объединяет сельское хозяйство и медиа - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге 3 ноября исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на авторской сессии Rambler&Co "Цифровое поле: как ИИ объединяет сельское хозяйство и медиа".
Мероприятие было посвящено развитию искусственного интеллекта, его применению в агропромышленном комплексе и медиасфере, а также новым подходам к информационному освещению деятельности Минсельхоза России.

В рамках сессии Ушаков представил опыт медиагруппы "Россия сегодня" по внедрению искусственного интеллекта в редакционные процессы. Он рассказал о практическом применении ИИ-сервисов для работы с информацией, обработки контента и повышения эффективности деятельности современных медиа.

"Технологии искусственного интеллекта объединяют все новые сферы, в том числе сельское хозяйство и медиа. Они помогают решать самые разные задачи, делают работу с информацией быстрее и эффективнее, а также создают новые возможности для взаимодействия между отраслями", — отметил Ушаков.

Отдельное внимание участники сессии уделили возможностям использования ИИ для освещения развития агропромышленного комплекса и повышения доступности отраслевой информации.

Выступление Ушакова продемонстрировало, что искусственный интеллект становится не только инструментом совершенствования работы СМИ, но и важным связующим звеном между различными сферами экономики.
 
РОССИЯТехнологииСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала