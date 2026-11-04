ИИ открывает новые возможности для сельского хозяйства и медиа
© РИА НовостиАвторская сессия Rambler&Co "Цифровое поле: как ИИ объединяет сельское хозяйство и медиа"
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге 3 ноября исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на авторской сессии Rambler&Co "Цифровое поле: как ИИ объединяет сельское хозяйство и медиа".
Мероприятие было посвящено развитию искусственного интеллекта, его применению в агропромышленном комплексе и медиасфере, а также новым подходам к информационному освещению деятельности Минсельхоза России.
В рамках сессии Ушаков представил опыт медиагруппы "Россия сегодня" по внедрению искусственного интеллекта в редакционные процессы. Он рассказал о практическом применении ИИ-сервисов для работы с информацией, обработки контента и повышения эффективности деятельности современных медиа.
"Технологии искусственного интеллекта объединяют все новые сферы, в том числе сельское хозяйство и медиа. Они помогают решать самые разные задачи, делают работу с информацией быстрее и эффективнее, а также создают новые возможности для взаимодействия между отраслями", — отметил Ушаков.
Отдельное внимание участники сессии уделили возможностям использования ИИ для освещения развития агропромышленного комплекса и повышения доступности отраслевой информации.
Выступление Ушакова продемонстрировало, что искусственный интеллект становится не только инструментом совершенствования работы СМИ, но и важным связующим звеном между различными сферами экономики.
В рамках сессии Ушаков представил опыт медиагруппы "Россия сегодня" по внедрению искусственного интеллекта в редакционные процессы. Он рассказал о практическом применении ИИ-сервисов для работы с информацией, обработки контента и повышения эффективности деятельности современных медиа.
"Технологии искусственного интеллекта объединяют все новые сферы, в том числе сельское хозяйство и медиа. Они помогают решать самые разные задачи, делают работу с информацией быстрее и эффективнее, а также создают новые возможности для взаимодействия между отраслями", — отметил Ушаков.
Отдельное внимание участники сессии уделили возможностям использования ИИ для освещения развития агропромышленного комплекса и повышения доступности отраслевой информации.
Выступление Ушакова продемонстрировало, что искусственный интеллект становится не только инструментом совершенствования работы СМИ, но и важным связующим звеном между различными сферами экономики.