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ИИ открывает новые возможности для сельского хозяйства и медиа

ИИ открывает новые возможности для сельского хозяйства и медиа - 04.11.2026, ПРАЙМ

ИИ открывает новые возможности для сельского хозяйства и медиа

В Санкт-Петербурге 3 ноября исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на авторской сессии Rambler&Co "Цифровое поле: как ИИ... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T10:00+0300

2026-11-04T10:00+0300

2026-11-04T10:00+0300

россия

технологии

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге 3 ноября исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на авторской сессии Rambler&Co "Цифровое поле: как ИИ объединяет сельское хозяйство и медиа".Мероприятие было посвящено развитию искусственного интеллекта, его применению в агропромышленном комплексе и медиасфере, а также новым подходам к информационному освещению деятельности Минсельхоза России.В рамках сессии Ушаков представил опыт медиагруппы "Россия сегодня" по внедрению искусственного интеллекта в редакционные процессы. Он рассказал о практическом применении ИИ-сервисов для работы с информацией, обработки контента и повышения эффективности деятельности современных медиа."Технологии искусственного интеллекта объединяют все новые сферы, в том числе сельское хозяйство и медиа. Они помогают решать самые разные задачи, делают работу с информацией быстрее и эффективнее, а также создают новые возможности для взаимодействия между отраслями", — отметил Ушаков.Отдельное внимание участники сессии уделили возможностям использования ИИ для освещения развития агропромышленного комплекса и повышения доступности отраслевой информации.Выступление Ушакова продемонстрировало, что искусственный интеллект становится не только инструментом совершенствования работы СМИ, но и важным связующим звеном между различными сферами экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, санкт-петербург